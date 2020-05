DESJARDINS, Omer



À l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal le 12 mai 2020 à l'âge de 76 ans est décédé des suites de la COVID-19, M. Omer Desjardins, époux de Mme Suzanne Côté.M. Desjardins laisse dans le deuil sa fille Ginette (Richard), ses petits- enfants: Simon (Jacinthe) et Marilou (Vincent), ses frères et soeurs: Françoise, Roger (Gisèle), Jacques, Jean-Pierre (Lorraine), Monique (Jean-François), Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté ainsi que ses neveux et nièces et plusieurs autres parents.La famille et ses proches remercient tous ceux qui ont témoigné leur sympathie lors du décès de M. Omer Desjardins.