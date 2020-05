LANDRY, Claude



À Victoriaville, le 7 mai 2020, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Claude Landry époux de Mme Aurore Vachon, domicilié à Lyster.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Bernard, Huguette (Gilles Beaulieu), Jacques (Josée Bibeau) et André (Manon Paris), ses petits-enfants: Marie Eve, Valérie, Véronique, Carl, Mélodie, Stéphanie, Karell et Tommy, ses 8 arrière-petits-enfants et plusieurs parents et amis.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de Lyster.Nos remerciements les plus chaleureux au personnel de la résidence Pavillon du Verger.Direction funérare:JACQUES COUTURE INC.1529 DES ÉRABLES, PLESSISVILLETél.: 819-362-2155 - Téléc.: 819-365-4927www.complexefunerairejacquescouture.com