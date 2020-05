ROBIDAS, Renée (née Lacour)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Renée Lacour Robidas, survenu le 2 mai dernier à Saint-Lambert, à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu Marcel Robidas, ancien maire de la ville de Longueuil (décédé le 17 mai 2009). Mariés le 9 avril 1946 à Lasson en Normandie, 14 enfants sont nés de leur union. La famille compte aussi 38 petits-enfants et 38 arrière-petits-enfants plus 5 à naître bientôt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (René), François, Jean, feu Sylvie (Bernard), feu Hervé (Nicole), Kateri (Michel), Geneviève (Raymond), Didier (Ondine), Marie-Noëlle (Robert), Emmanuel (Suzanne), Brigitte (Louis), feu Patrick, Stéphane, Christine (Cédric), ses petits-enfants, ses nombreux arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que des cousins, cousines en France.Nous remercions du fond du coeur le personnel de soins des Jardins Intérieurs à Saint-Lambert ainsi que l'équipe soignante de l'Hôpital Charles-Lemoyne (Centre Saint-Lambert) qui lui ont procuré des soins empreints d'attention, de dévouement et d'humanité.Selon ses volontés, une cérémonie commémorative religieuse aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine.