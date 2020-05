MOONEY, Rita (Vilandre)



23 novembre 1931 - 6 mai 2020C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Rita à l'âge de 88 ans. Rita laisse dans le deuil son fils Kevin (Martina), ses petits-enfants Russell (Maria) et Amanda (Mike), ses arrière-petits-enfants James, Ryan et Daniel ainsi que de la famille et des amis qui lui étaient chers.Rita rejoint dans les cieux son mari James, son fils Patrick ainsi que sa bru Carol. Elle est aussi réunie avec la famille Vilandre.Notre Mamamoon était une inspiration; elle a eu une grande capacité à aimer et à prendre soin de sa famille et de ses amis tout au long de sa vie.Nous vous remercions pour vos mots réconfortants et tenons à remercier du fond du coeur les employé(e)s et médecins du Centre d'hébergement Louis Riel pour les soins donnés dans des conditions difficiles.Compte tenu des règles de distanciation sociale, nous tiendrons une cérémonie en privé. Nous vous inviterons à une célébration de sa vie lorsque les conditions le permettront.