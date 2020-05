ST-ANDRÉ MARION, Solange



À Laval, le 8 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée notre mère Mme Solange St-André, épouse de feu M. Henri Marion. La COVID-19 l'a emportée en moins d'une semaineElle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Angèle Nomicos), Yves (Claire Gagnon) et François; ses petits-enfants, Paule, Elisabeth, Benoît, Alexis et David; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, sa parenté élargie et d'autres amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 mai de 10h30 à 13h au:SAINTE-THÉRÈSEUne cérémonie aura lieu le même jour à 13h en la chapelle du salon.Pour ceux qui ne pourront y assister, nous célébrerons sa vie à une date ultérieure.Vous pouvez témoigner votre sympathie en faisant un don à la mémoire de Solange St-André à la Société Alzheimer du Canada.