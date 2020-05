LANDRY, Gabrielle (née Carufel)



Au CHSLD St-Antoine de Padoue de St-Lin-Laurentides, le 5 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Gabrielle (Gaby) Carufel, épouse de feu M. Bernard Landry, demeurant autrefois à St-Jacques de Montcalm.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Suzie Malo), Carmen, Nicole, ses petits-enfants Alexandre et Evelyne, ses arrière-petits-enfants Edouard, Koraline, Victor, Maxime, Maylie, Laurély, ses bellles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Mme Gabrielle Carufel Landry sera exposée le samedi 23 mai 2020 de 10h à 14h à la51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 23 mai 2020 à 14h en la chapelle de la résidence funéraire.Mme Gabrielle Carufel sera inhumée au Cimetière de St-Jacques de Montcalm.***.***ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com