DESJARDINS, Marguerite



À Lachine le 24 avril 2020 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marguerite Desjardins, épouse de feu Léopold (Paul) Descoteaux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Katy) et Josée (Normand), ses petits-enfants Joëlle, Etienne et Philippe et trois arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Les funérailles auront lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.Si vous désirez faire un don à la mémoire de Marguerite, nous vous encourageons à le faire auprès de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.