MONTPETIT (née BERNIER)

Cécile



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Cécile Bernier Montpetit, survenu le dimanche 10 mai 2020 à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu Fernand Montpetit.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Suzanne), Mario (Marie-Hélène) et Linda (Carole), ses petits-enfants: Valérie (Maxime), Hugo, Luc, Justin et Alexandra, son arrière-petite-fille Béatrice, ses soeurs Denise (André), Huguette (feu Réal) et Diane, son frère Pierre (Françoise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer du Canada seraient appréciés.