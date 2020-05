BOUGIE, Yves



À Montréal, le 5 mai 2020, est décédé à l'âge de 77 ans, des suites de la COVID-19, Yves (Stéphane) Bougie, fils de feu Émile Bougie et de feu Laurette Laberge.Précédé par ses frères Claude, Michel et Jacques, il laisse dans le deuil son frère Gilles, sa belle-soeur Jocelyne Vinet (Jacques), ses nièces Marie-Josée et Julie, ainsi que leurs enfants, parents et amis; Les petites soeurs de Jésus (de Charles de Foucauld) et plus particulièrement soeur Myriam Van Male.Ses cendres seront déposées au cimetière de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague dans l'intimité.Gilles tient à remercier le personnel du centre Pierre-Joseph-Triest, du CLSC du Faubourg et de soeur Myriam Van Male pour les soins et tout le support apporté au cours de la dernière année.