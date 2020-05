HOULE, Jean



À Laval, le 26 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Jean Houle, époux de feu Madame Lise Landry.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Céline Brouard), Nathalie (Pierre Meunier) et Jean-François, ses petites-filles Jade et Florianne, ses frères et soeurs Pierre-Paul, Mignonne, Nicole, André, Roméo (Ginette Nadeau), feu Madeleine (André Raymond), Anne-Marie (André Fournier), Daniel (Jocelyne Lefebvre) et Isabelle, ses beaux-frères et belles-soeurs Marcel, Jeannine (Eddy Nault), André (Denise Côté), Pierre (Micheline Laramée), feu Pierrette (Yves Brousseau) et Gilles (Claudette Bourdon).Des dons à la Société canadienne de recherche sur le glaucome seraient appréciés.