RABOIN, Marie-Claire

(née Jalbert)



Le 13 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marie-Claire Jalbert, épouse de feu M. Gérard Raboin.Elle laisse dans le deuil son fils François et sa fille Lucie (Michel Leblanc), ses petites-nièces Martine et Sabrina Lefebvre ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité.www.salondemers.com