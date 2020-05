GALARNEAU, Eva née Sanders



À Montréal, le 8 mai 2020 à l'âge de 94 ans, est décédée Eva Sanders, épouse de feu Arthur Galarneau.Notre mère si douce, généreuse et sans malice n'a pas été épargnée par la COVID -19.Elle laisse dans le deuil ses enfants (feu Roy), Linda (Edmund Kalinowski), Manon (feu Jacques Chartrand), Carole (Ronald Mathieu), Marcel (Sylvie Rousseau) et Jean-François (Chantal Pelland), ainsi que ses quatre petits-enfants Denis, Valérie, Jonathan, Stéphanie et leurs conjoints, ses 7 arrière-petits-enfants Justin, Mathis, Maelle, Mathis, Nicolas, Olivier et Samuel, ainsi que Chantal et Eric.Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Margaret, Gwen, Dorothy, Peggy et leurs conjoints.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Benjamin - Victor - Rousselot pour leur soutien, leur humanité et les bons soins prodigués.Les proches se réuniront le mardi 26 mai pour une cérémonie dans l'intimité familiale. Les cendres de Mme Sanders seront ensuite inhumées au Cimetière de St-Vincent de Paul de Laval.