LAGANIÈRE, Gilles



À Lachine, le 8 mai, 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Gilles Laganière, époux de Mme Hélène Brunet.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Jean (Rania), Lyne (Scott), Lily (Dominique), ses petits-enfants: Marie-Christine, Charles, Audrée, Émilya et Aglaée, sa mère, Marcelle Richard (épouse de feu Gérard Laganière), ses frères et soeurs: Diane, Louise, Maurice, Yves, Guy, Francine, Sylvie et Johanne, ainsi que ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de service funéraire.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.