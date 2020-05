MAHER, Roger



À Laval, le 4 avril 2020, à l'âge de 88 ans est décédé M. Roger Maher, époux de Marie-Paule Laporte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil la famille de son fils feu Richard (Sylvie), sa fille Nathalie (André) et ses petits-enfants Ludovic (Gabrielle), Élodie, Alexis, William (Aurélie), Léa. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs Madeleine, Nicole et Lyse, son beau-frère Paul ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.