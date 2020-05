LAVIGNE, Yvette

(née Pelletier)



Le 13 mai 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Yvette Pelletier, épouse de feu M. Daniel Lavigne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Bernard Marcil), Michel (feu Linda Dutoit), André (feu Évelyne Edisbury), Ginette (Stephen Mellor), feu Yves et Sylvie (Greg Mellor), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité.www.salondemers.com