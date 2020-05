LECAVALIER, Normand



Le 13 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Normand Lecavalier. Il a rejoint son épouse adorée Mme Hélène Céré Lecavalier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Robert), Line (Normand) et Jacques, ses petits-enfants: Simon et Émilie, ses arrière-petits-enfants; Jeannie et Charles, son frère et ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Vu la pandémie actuelle, un service religieux sera célébré à une date ultérieure à l'église Saint-Henri de Mascouche. Monsieur Lecavalier a été confié au1000 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7