Tessier, Nicole

C'est avec grande tristesse que la famille de Nicole Tessier vous informe de son décès le 10 mai 2020, à l'âge de 78 ans, après une longue et courageuse bataille contre la maladie d'Alzheimer, suivi de complications dues à la COVID-19, contre laquelle elle a combattu vaillamment afin d'en guérir.



Ses proches se remémoreront avec amour Nicole, soit ses fils Gary Rosen (Sandra Stossel), Daniel Rosen et Mark Rosen, ses petits-enfants Zachary et Charlotte, ses frères et soeurs, Lise (feu Douglas), Serge (Doreen), Marcel (feu Jovette), Luc (Ghislaine), Marie-Andrée (Denis), Michèle (Pierre) et ses nombreux neveux, nièces et amis.



Elle fut prédécédée par ses parents Rolland et Suzanne, son frère Yves (Violet), ses soeurs Colette (feu Albert), Huguette (feu Georges), Angèle (George-Etienne) et ses maris, Bernard "Bunsie" Rosen et Jacques Bourguignon.



Nicole est née le 8 juin 1941, dans le petit village des Cantons-de-l'Est de Saint-Césaire. Comme plusieurs de sa génération, elle fit son chemin vers la grande ville à l'âge tendre de 17 ans afin de débuter une vie remplie d'aventures, d'amour et d'amitiés. Elle rencontra Bunsie à l'âge de 19 ans et fut mère de trois garçons par l'âge de 25 ans.



Nicole trouva ensuite un deuxième amour et le bonheur auprès de Jacques au début des années 80. Pendant les deux décennies qui ont suivi, elle profita d'une retraite heureuse à Hudson et Saint-Lazare. La vie était belle, mais Jacques a été emmené beaucoup trop tôt.



Nicole déménagea à nouveau à Montréal afin d'être près de sa famille. Elle ne rata aucun événement scolaire ni célébration familiale. Elle était tellement fière de Gary et Sandra, de ses petits-enfants et de leurs accomplissements.



Nicole adorait voyager et Daniel la gâta à travers leur passion commune. Ils ont profité ensemble de nombreuses escapades à Toronto, Miami, New York et Paris. Mark s'est assuré de visiter Nicole plusieurs fois par semaine afin de partager avec elle de nombreux repas et fous rires.



Selon ses volontés, Nicole sera enterrée dans la parcelle familiale de Saint-Césaire. Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.



Des dons en sa mémoire peuvent être faits auprès d'Alzheimer Groupe Inc. (A.G.I.) en contactant le (514) 485-7233 / agiteam.org, en place et lieu de fleurs.

