ARCHAMBAULT, Pierrette

(née Laberge)



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 mai 2020, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée Mme Pierrette Laberge, épouse de M. Jean-Paul Archambault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Yvonne, feu Marcel (Diane Lalonde), Lise (Maurice Campeau), Robert (Suzanne Gauthier), Claude (Suzanne Cantin), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son beau-frère et ses belles-soeurs, ainsi que parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, une cérémonie aura lieu en toute intimité en la chapelle du Complexe funéraire LeSieur et frère et elle sera inhumée au cimetière Saint-Jean.SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comNous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com