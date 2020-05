VACHON, Léo



À Montréal, le 4 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Léo Vachon.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Pierrette Carbonneau, ses fils Sylvain (Anne-Marie) et François Vachon, ses petits-filles Annabelle et Rosalie, sa soeur Cécile (Joe Postigo), son beau-frère Aldas Boileau, de nombreux neveux et nièces autres parents et ami(e)s.En raison de la pandémie, ses funérailles, en présence des cendres, seront célébrées en l'église Saint-François D'Assise (coin Notre-Dame et Georges-Bizet) Montréal à une date ultérieure.www.salonfunerairelfc.com