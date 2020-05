LEVASSEUR, Léola



À Montréal, le 8 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Léola "Lola" Levasseur, épouse de feu Monsieur Georges P. Nadeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc André (Jacinthe), Alain (Marie-Josée), Diane (Brian) et Suzanne (Jean-Luc), ses petits-enfants Marie-Claude (Jeffrey), Louise-Andrée (Brian), Martin (Megan), Zoé (Ryan), Zachariah, François, Vincent, Daniel et Nicholas (Erika), ses arrière-petits-enfants Juliette, Theodore, Olivier, Esteban et Rafael, son frère Daniel (Marielle), sa belle-soeur Jacqueline et son beau-frère Michel (Odette), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Grace Dart pour leur soutien et les bons soins prodigués.Étant donné les circonstances une cérémonie sera organisée dans les prochains mois.