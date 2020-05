LAFRENIÈRE (née LARAMÉE)

Isabelle



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès d'Isabelle Laramée, épouse de feu Gérard Lafrenière, le 7 mai 2020 à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Réjean (Carole Chagnon), Alain (Lise Drapeau), Chantal (Bernard Guindon), Manon (Denis Roy), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants sans oublier sa soeur Marguerite, sa belle-soeur Pauline (Normand Lafrenière, décédé), ses neveux, nièces et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, une cérémonie se tiendra à une date ultérieure et les détails vous seront communiqués en temps opportun.La famille désire remercier le personnel du CHSLD La Pinière pour leur dévouement et bons soins.Un grand MERCI pour tous les témoignages de sympathie.