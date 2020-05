Beaucoup de coups d’épée dans l’eau pour le Canadien

Lors des deux dernières décennies, le Canadien de Montréal s’est entendu avec plusieurs joueurs vieillissants en espérant frapper un coup de circuit. La plupart du temps, il a fait patate.

L’un de ces athlètes est Ales Hemsky, qui a officiellement annoncé sa retraite vendredi. Ce dernier avait paraphé une entente d’un an avec le CH en 2017-2018, mais a été limité à seulement sept matchs en raison d’une commotion cérébrale. Voici sept autres coups d’épée dans l’eau donnés par un DG du Tricolore :

Alexander Semin

Après que les Hurricanes de la Caroline aient racheté le contrat de Semin lors de l’été 2015, Marc Bergevin lui a octroyé une entente d’un an d’une valeur de 1,1 million $. Le Russe avait déjà obtenu sept saisons de plus de 20 buts dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Avec le Canadien, il a touché la cible à une seule reprise et fourni trois aides en 15 parties. Bergevin l’a remercié avant la fin de la campagne.

Mark Streit

Lors de la saison morte en 2017, Bergevin a fait le ménage du côté gauche de sa défensive. Il n’a pas offert de contrat à Andrei Markov et échangé Nathan Beaulieu, notamment. Se trouvant dans une situation délicate, il a rapatrié Mark Streit, qui avait 39 ans. Le Suisse n’était plus du calibre de la LNH. Après deux petites parties en 2017-2018, il a pris sa retraite du circuit Bettman.

Mariusz Czerkawski

Czerkawski avait déjà connu trois saisons de plus de 25 buts avant que le Canadien ne fasse son acquisition des Islanders de New York en 2002. À son unique saison à Montréal, il a amassé cinq buts et neuf mentions d’aide pour 14 points en 43 parties. Il a également été relégué dans la Ligue américaine cette année-là. La campagne suivante, il était de retour avec les Islanders et il a marqué 25 buts...

Janne Niinimaa

Voulant se débarrasser de Mike Ribeiro, Bob Gainey l’a envoyé aux Stars de Dallas contre le défenseur Janne Niinimaa. Cette transaction réalisée en 2006 est considérée comme l’une des pires de l’histoire du CH. L’arrière a joué 41 parties avec le Bleu-Blanc-Rouge, obtenu aucun but et trois aides. Il a quitté la LNH après cette campagne.

Sergei Samsonov

En 2006, Sergei Samsonov était l’un des joueurs autonomes les plus convoités. Gainey lui a offert un contrat de deux ans et d’une valeur totale de plus de sept millions $. Avant la fin de la première année, le Tricolore le libérait. En 63 parties, il a amassé neuf buts et 17 aides pour 26 points, ce qui tout de même fait de lui le joueur le plus productif de cette liste.

Manny Malhotra

Avant de venir compléter sa carrière avec le Canadien en 2014-2015, Manny Malhotra n’était pas reconnu pour remplir les filets adverses. Il a tout de même connu la pire saison de sa carrière dans la métropole québécoise. En 58 rencontres, l’ancien choix de première ronde en 1998 (septième au total) a obtenu un but et trois aides pour quatre petits points.

Paul Mara

En février 2011, les Ducks d’Anaheim ont obtenu un choix de cinquième tour du Canadien. En retour, le CH a obtenu un arrière qui n’a inscrit aucun but et réussi quatre mentions d’aide en 20 matchs. Paul Mara n’a pas reçu d’offre de contrat de la Sainte-Flanelle, ni d’aucune autre équipe de la LNH après la campagne 2010-2011.