Brésil: Bolsonaro critique à nouveau les mesures de confinement

Le président brésilien Jair Bolsonaro a une nouvelle fois critiqué samedi les mesures de confinement, au moment où son pays va franchir la barre des 15 000 morts dus à la COVID-19.

« Le chômage, la faim et la misère sera le futur de ceux qui sont en faveur de la tyrannie d’un isolement total », a twitté le dirigeant d’extrême-droite.

Le Brésil, avec au moins 218 223 cas détectés et 14 817 morts, est pour l’instant le sixième pays au monde le plus touché par la pandémie. Mais des experts estiment que, faute de tests en nombre suffisant, les cas pourraient être jusqu’à quinze fois plus nombreux.

Le président Bolsonaro plaide en faveur d’un « retour à la normale » avec des arguments économiques.

Il a également retwitté samedi une vidéo de quatre minutes intitulée « Comment parvenir au rêve de l’immunité ».

Sur ces images, un homme non identifié qui se présente comme un médecin assure que « ce qui détermine si une personne va vivre ou mourir face à la contamination par le virus est son immunité ».

« Ce qui prévaut », ajoute-t-il, « ce n’est pas le pouvoir d’agression du virus, mais la fragilité des personnes ».