LACHANCE, Rollande

À Deux-Montagnes, le 8 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Rollande Lachance, épouse de feu Marcel Grenier.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilbert (Reine), France (André), Sylvie (André), Line (Yvon), Guylaine (Gontran), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses beaux-enfants Huguette et Nicole, sa soeur Jeanine, sa belle-soeur Marthe ainsi que de nombreux parents et amis.



En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité au complexe funéraire :





450-473-5934



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Québécoise du cancer.