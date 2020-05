FRÉCHETTE, Lise



À Laval, le 10 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Lise Fréchette, épouse de feu Monsieur Arthur Demers.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Jocelyn), Françine (Denis), Serge, Claude (Nathalie), Michel (Chantal), Chantal (Camil) et Jocelyn, ses 10 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Idola-St-Jean pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs un don à l'Association des bénévoles du Centre d'hébergement Idola St-Jean serait apprécié en sa mémoire.