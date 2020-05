BAILLARGEON, Denis



Au Centre Angélica, le mardi 12 mai 2020 est décédé, à l'âge de 80 ans, Denis Baillargeon.Il laisse dans le deuil son épouse Agathe Chevrette, ses deux enfants Annette et Jean-François, trois petits-enfants Justin, Laurence et Daphnée. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, beaux-frères, sa belle-famille, neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le Dr Pelland pour ses bons soins ainsi que le personnel du 7e étage.Des dons peuvent être versés à la fondation Parkinson Québec.En raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, aucune cérémonie n'est prévue pour le moment.