CHAUVETTE, Gilles



À Montréal, le 13 mai 2020, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Gilles Chauvette, époux de feu Mme Rollande Bruneau Chauvette.Il laisse dans le deuil ses fils Yves (Anne) et Daniel (Lyse), ses petits-enfants Geneviève, Carl et Frédérique, ses arrière-petits-enfants Éloi, Raphaëlle et Arnaud, ses frères Aurèle, Jean-Guy, Roger, sa soeur Jeannette, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un merci très sincère aux personnels du 4B, CHSLD Marie-Victorin qui ont pris soin de notre père, pour leur dévouement et pour les soins prodigués durant les cinq dernières années.Considérant les circonstances exceptionnelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité avec ses proches.Pour ceux qui désirent transmettre un message à la famille, veuillez utiliser l'adresse :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.