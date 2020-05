Claude Gauthier: l'œil critique de l’increvable poète

Toujours aussi amoureux du Québec, mais déçu de la façon dont il a traité ses vieux et inquiet de ce qui attend les jeunes, Claude Gauthier remonte au front en chansons. «Je vais écrire jusque sur mon lit de mort», confie l’increvable poète de 81 ans.

À l’exemple de bien des artistes de sa génération, Claude Gauthier continue d’observer le monde avec un œil critique, et ses observations meublent une bonne partie des chansons de son nouvel album Aux enfants de demain.

Exemple : sur la pièce qui donne son titre à l’album, il interpelle l’égérie de la lutte aux changements climatiques, Greta Thunberg, pour essentiellement lui dire qu’elle fait peut-être fausse route.

«Greta, chante M. Gauthier, ce qui m’inquiète, ce n’est pas la planète, mais c’est la société malade, l’humanité.»

En entrevue au Journal, le musicien troubadour en rajoute, toujours en s’adressant à l’adolescente suédoise : «À quoi servirait-il de mettre toutes nos énergies à faire une planète verte et en santé pour y loger des malades de toutes espèces, des moribonds? Je ne comprends pas ça», lui lance-t-il, par journaliste interposé, même si les chances que Greta lise ces lignes ou entende la chanson sont minces.

Il reste que les jeunes – «les gardiens de cette planète qui a mal à la tête», dit-il – occupent une place importante sur cet album. La dernière des quatorze chansons au programme s’intitule d’ailleurs Printemps érable et constitue une sorte d’hommage aux manifestations étudiantes de 2012.

«J’avais été très ému de cette situation. Le nom printemps érable, je trouvais que c’était un trait de génie. Et tous ces jeunes descendus dans la rue...»

«Il y a eu de la négligence...»

Si le sort des jeunes le préoccupe, celui réservé aux personnes âgées, victimes massives et impuissantes de la COVID-19 dans les CHSLD, le chavire. Le déçoit.

Voir tous les jours des dizaines d’aînés mourir, la plupart sans même que leurs proches puissent leur dire un dernier au revoir, le dépasse.

«Apprendre tout ça a été un coup de poing dans la gueule. Comment se fait-il qu’on en soit arrivé là au Québec? Il y a eu de la négligence quelque part, il y a eu du mépris, des méprises.»

Ne le partez pas sur le cri de ralliement «Ça va bien aller». Très peu pour lui, ces élans de positivisme.

Il jure d’ailleurs que la présence sur la pochette de son album d’une ribambelle d’enfants vêtus aux couleurs de l’arc-en-ciel n’est que le fruit du hasard.

«Je suis contre cette phrase que je trouve négative, puérile. Ça fait relâcher la garde. C’est pas vrai que ça va bien aller, mais on va travailler tous ensemble pour s’en sortir. C’est ça la vérité. Mais c’est pas vrai que ça va bien aller. La preuve est que ça va très mal, et ce n’est pas fini.»

«Même Gilles Vigneault, enchaîne-t-il, a trempé dans le bain avec une refonte de Gens du pays qui finit par “je vous entends jouer, je vous entends chanter et ça va bien aller”. Je n’ai pas compris pourquoi Gilles est tombé dans ce panneau. On ne défait pas un chef-d’œuvre de chanson comme ça.»

Québec, je t’aime

Surpris par la crise, Claude Gauthier n’a pu finir le disque qu’il avait en tête. En manque de compositions, il a fouillé dans ses tiroirs, qui abritaient quelques pièces en dormance.

C’est là qu’il a retrouvé Québec, je t’aime, une lettre d’amour à sa patrie qu’il avait composée pour l’album 50 ans plus loin, paru en 2012.

«Je trouvais qu’elle ne cadrait pas avec ce disque. Ce n’était pas la bonne couleur. J’ai décidé d’attendre un jour où il y aurait une urgence nationale ou peu importe.»

Urgence il y eut, ce printemps.

«Je voyais tout le monde avec sa guitare faire des chansons sur le coin de la table à propos de la pandémie et c’était pas trop, trop bon. Je me suis dit : mon Dieu, j’ai une chanson que j’ai écrite il y a dix ans. Si je disais aux gens du Québec que nous formons un des plus beaux pays au monde et que seuls, mais tous ensemble, on va se relever de cette histoire ? Je l’ai envoyée aux gens de Musicor et ils ont mordu dans la pomme à pleines dents.»

► L’album Aux enfants de demain est sur le marché depuis le 15 mai.

Claude Gauthier en quelques lignes

Né le 31 janvier 1939, à Lac-Saguay, au Québec.

Il est marié avec Suzanne Léonard depuis 57 ans, est père de deux enfants et grand-père d’un petit garçon.

Il a été un des premiers chansonniers, après Félix Leclerc, à enregistrer un disque au Québec, et il s’est accompagné dans des salles mythiques comme le Carnegie Hall de New York et l’Olympia de Paris.

Il compte dans son répertoire les classiques de la chanson québécoise Marie-Noël et Le plus beau voyage.

Le sculpteur Roger Langevin a immortalisé sa chanson Le grand six pieds, que l’on peut voir à Lac-Saguay.

Comédien à la télé dans Septième nord, Chambres en ville, Bombardier, Les grands procès et Réseaux.

Depuis 1967, il a joué dans 25 films.

Il a écrit des chansons pour Monique Leyrac, Louise Forestier, Renée Claude et Pauline Julien.

Lauréat du prix Hommage Québecor de la chanson en 2017.

Aux enfants de demain est le 19e album de sa carrière.

Les souvenirs de Ti-Bull

L’entrevue devait porter sur son nouvel album, mais très vite, après avoir raconté qu’il vivait son confinement dans le bois avec les chevreuils, à Lac-du-Cerf (près de Mont-Laurier), Claude Gauthier a senti le besoin de refaire les présentations.

À son âge, l’homme qui a créé le succès Marie-Noël avec son ami, Robert Charlebois, a encore l’humilité de croire que son interlocuteur ignore tout de lui.

«Donc, M. Gauthier, vous faites encore de la musique?», lui balance-t-on, histoire de lancer la discussion.

«C’est ma vie, j’ai commencé très jeune à faire ce métier. En 1959, vous n’étiez pas vieux, vieux...», répond-il élégamment.

Puis, sans crier gare, le voilà au cœur d’une nomenclature de ses faits d’armes, comme s’il récitait sa page Wikipédia.

Loin d’être ennuyant ou futile, l’exercice est au contraire instructif et surtout amusant.

«J’avais quelques cordes à mon arc. J’ai pu faire un peu de cinéma, travailler dans des séries à la télé», dit-il, se remémorant notamment un rôle dans le téléroman Septième nord, avec Monique Miller et Jacques Godin, dans les années 1960.

Le jeu, pour les temps difficiles

Imaginez, il a joué dans Les Ordres, un classique parmi les classiques du cinéma québécois. Le genre de choses que les gens ne savent pas toujours à son sujet, note M. Gauthier.

«J’ai fait plusieurs films avec Michel Brault, avec Geneviève Bujold à ses débuts. Ça m’a tenu dans le métier, si je peux me permettre de dire le mot avec le grand M, parce que quand on ne vous voit plus à la télé, on pense que vous êtes morts.»

«Quand j’avais des temps plus difficiles en chanson, poursuit-il, j’avais toujours quelque chose de ce côté-là.»

En ressassant ses souvenirs, il laisse au passage échapper le surnom qui le suit depuis la nuit des temps : Ti-Bull.

Il éclate de rire quand on lui demande des explications sur son origine.

«J’avais l’air d’un petit boxeur pas agressif sur la scène. C’est Robert Charlebois qui m’avait baptisé Ti-Bull. B-U-L-L. Un petit taureau. À chaque fois qu’il m’appelle, il demande : “Pis, Ti-Bull, comment ça va?”. C’est ineffaçable, indélébile», s’amuse M. Gauthier.

Une réaction qui n’a pas de prix

Sautant du coq à l’âne, il ressasse la fois où Charlebois l’avait invité à chanter pour des enfants malades.

Charlebois appelle, Gauthier décroche le téléphone.

«C’est un truc pour Sainte-Justine, je crois. Ça ne paye pas, mais on va leur chanter Marie-Noël», explique le premier au second.

Claude Gauthier ne s’était pas fait prier. «J’ai dit : attends-moi, j’arrive. Robert s’est mis au piano, on a commencé à chanter Marie-Noël, Marie-Noël et on entendait les enfants qui connaissaient la chanson et chantaient avec nous. C’était magique. Ça, c’est plus qu’une paye. Ça n’a pas de prix.»