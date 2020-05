COVID-19: une pétition pour la réouverture des restaurants

L’influent homme d’affaires Peter Sergakis et l’Union des Tenanciers de Bars du Québec (UTBQ) ont appelé via une pétition à la réouverture des restaurants, et ce, à compter du 1er juin prochain.

L’UTBQ, qui est présidée par M. Sergakis, demande au gouvernement du Québec la reprise des activités dans tous les resto-bars, les bars, les terrasses et les restaurants de la province pour cette date. Dans la pétition, il est précisé que cette reprise se ferait en respectant les consignes sanitaires émises par les autorités en santé publique.

L’organisme à but non lucratif mentionne également que les travailleurs du secteur sont «oubliés des gouvernements», qu’une réouverture serait «fondamentale à la survie de nos établissements» et que des démarches en ce sens permettraient de «mettre fin à la morosité causée par la pandémie».

En avant-midi, environ 9000 individus avaient joint leur voix à celle de l’UTBQ, alors qu’on cherche à atteindre un objectif de 10 000 signatures. La pétition a été lancée lundi, sur le site web change.org.

Lors des dernières semaines, les propriétaires de restaurants de la province se sont montrés ouverts à plusieurs concessions pour une réouverture de leurs établissements. Le gouvernement Legault n’a toutefois toujours pas révélé de plan en ce qui à trait à ce secteur de l’économie.