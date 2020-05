BOURBEAU, Raymond



À Laval, le 4 mai 2020, est décédé Raymond Bourbeau à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son précieux fils Martin et tous les membres de la famille Bernier-Bourbeau: Clément, Lucie, Denise, Lise, Gisèle, Hélène, Gilles, Suzanne et François, sa grande amie Lucie Deslauriers, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Une rencontre commémorative en son honneur aura lieu à une date non déterminée.Tous ceux qui ont connu Raymond ont profité de sa bonté, de sa générosité et de ses multiples talents. Il a été un bénévole dévoué et créatif tout au long de sa vie.La famille remercie toutes les personnes du CHSLD Val-des-Arbres qui ont pris soin de Raymond.La famille serait reconnaissante de dons commémoratifs à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Vous êtes invités à transmettre vos condoléances à la famille via le:https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/