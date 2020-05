BISSONNETTE, Joseph Léon



Le 8 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Joseph Léon Bissonnette, époux de feu madame Raymonde Cabana.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise, Diane, Josée, Jean-Pierre (Caroline), ses petits-enfants Julie, Caroline, Emily, Samuel et Rebecca, son arrière-petit-fils Christopher, ses soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.Étant dans l'impossibilité de vous accueillir, ses enfants vous invitent à le garder chaleureusement dans vos souvenirs et vos prières. Une messe de célébration sera organisée à une date ultérieure.En attendant, vous pouvez envoyer vos témoignages de sympathie via le site: www.dignitequebec.com et/ou faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/).505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.com