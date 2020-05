SENÉSAC, Yolande



À Montréal le 29 avril 2020, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Yolande Senésac. Elle était la fille de feu Alexandre Senésac et de feu Antoinette Raymond. Elle est partie rejoindre son fils bien-aimé André.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pierrette (Gilles), son frère Jean-Paul et de nombreux neveux et nièces.Elle fut précédée par son frère Alexandre jr (surnommé Ti-gars) et ses soeurs Thérèse (Rock), Claire (Généré) et Jacqueline.Un merci tout spécial à son grande amie Rita Maserolle, son ange gardien, pour son dévouement depuis de nombreuses années.En raison des circonstances actuelles, il n'y aura pas de cérémonie.Vos témoignages de condoléances peuvent être transmis àcarolemarquis1954@gmail.com