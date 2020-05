Des campeurs actifs malgré l’interdiction

Des campeurs saisonniers de Saint-Augustin-de-Desmaures font fi des directives en vigueur qui forcent la fermeture des campings, alors que l’administrateur de l’endroit juge qu’il n’est « pas responsable » des allées et venues sur ses terrains.

Le Camping Juneau, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, donne l’apparence d’être bien fermé. Le pavillon d’accueil est barré, plongé dans le noir, tandis que les terrains sont en apparence vacants, à l’exception d’une poignée de roulottes remisées.

Sauf qu’une brève escapade derrière une lisière d’arbres, qui délimite le secteur forestier, change la perspective quant au respect des directives gouvernementales, a pu constater Le Journal. Voitures, vélos, feux, bateau en train d’être mis à l’eau : difficile de croire qu’une pandémie sévit.

Les consignes en vigueur prévoient que seuls les snowbirds peuvent présentement séjourner dans un espace de camping. Au Camping Juneau, on jure n’avoir « pas plus que cinq snowbirds ». Pourtant, le va-et-vient constant rend évident le fait que ces snowbirds sont bien entourés.

Interrompu pendant qu’il racle les feuilles sur un terrain, un employé du camping explique qu’« il fait tellement beau que plusieurs saisonniers sont là pour nettoyer leur terrain ».

Contraire aux consignes

Or, une telle incursion contrevient frontalement aux directives gouvernementales.

« Ce n’est pas permis », affirme sans détour le PDG de Camping Québec, Simon Tessier, sans se prononcer sur le cas du Camping Juneau.

Martin Grégoire, gestionnaire de l’endroit, clame que la direction « n’est pas responsable » d’observer le respect des consignes sur ses terrains. « Je ne suis pas là pour faire la police, estime-t-il. Le camping est fermé. That’s it, that’s all. Comme l’hiver, on n’est pas là pour surveiller. »

Questionné à savoir s’il redoute l’amende de plusieurs milliers de dollars à laquelle son entreprise s’expose, Martin Grégoire indique qu’il ne « [s]’inquiète pas », jurant qu’il respecte les consignes. De toute façon, au point où on en est, ça ne peut pas aller plus mal », enchaîne-t-il.

« Désastre complet »

« Je ne sais pas combien de temps je vais rester en vie. C’est un désastre complet. [...] Le petit peu qu’on peut faire, le gouvernement ne nous le donne même pas », déplore-t-il.

Des miettes en revenus, des comptes à payer et des taxes à s’acquitter. À l’instar du Camping Juneau, des centaines de propriétaires sont plongés dans une situation précaire similaire, qui va « inévitablement » faire fermer des terrains de camping si l’interdiction perdure, alerte Simon Tessier.

« On ne comprend pas trop pourquoi, dans un espace de plein air, les gens ne pourraient pas accéder aux terrains de camping », fait valoir M. Tessier, appelant les propriétaires à « tenir bon ».