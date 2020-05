Devon Levi veut imiter Cayden Primeau

Devon Levi souhaite devenir l’un des premiers gardiens québécois à graduer dans la LNH en passant par les rangs universitaires américains. Pour atteindre son objectif, l’athlète de 18 ans aimerait bien emprunter la même route qu’un certain Cayden Primeau. Entrevue avec cet espoir méconnu du prochain repêchage du circuit Bettman.

Levi a connu une saison exceptionnelle avec les Canadians de Carleton Place dans la CCHL, un circuit junior A dans l’Est ontarien. En 37 parties, il a maintenu une fiche de 34-2-1 avec une moyenne de 1,47 et un taux d’efficacité de ,941, des sommets dans son circuit.

De plus, il a gagné le titre de joueur par excellence du Défi mondial junior A qui s’est tenu en décembre dernier. Au terme de sa campagne avec les Canadians, ses statistiques lui ont permis d’être sacré joueur par excellence au Canada dans sa catégorie.

Il est devenu le premier Québécois depuis Junior Lessard (saison 1999-2000) à mettre la main sur ce prix qui a déjà été remporté par Dany Heatley, Cale Makar, Tyson Jost et Kyle Turris.

« C’est un honneur incroyable, indique Devon Levi au Journal de Montréal. Je suis très reconnaissant envers mes coéquipiers et mes entraîneurs.

« Après mon premier départ, j’ai donné confiance à mes coéquipiers. Ils ont senti que j’étais prêt à tout pour les aider à gagner des matchs. Je ne regardais pas mes statistiques. »

Des similitudes avec Primeau

À l’automne, il portera les couleurs des Huskies de l’Université Northeastern, l’école que Cayden Primeau a fréquentée pendant deux ans avant de s’amener avec l’organisation du Canadien.

Les comparaisons entre les deux gardiens sont faciles à faire. Ils ont eu du succès à tous les niveaux avant de s’amener avec les Huskies. Selon certains observateurs, ils possèdent plusieurs points communs au niveau de leur personnalité.

« Je vais tenter de suivre les traces de Cayden Primeau. À 18 ans, il avait été dominant avec les Huskies. Il représente maintenant le futur de l’organisation du Canadien. J’aimerais bien l’imiter. « D’ailleurs, Cayden et moi, nous nous sommes parlé parce que j’avais des questions à lui poser au sujet de ses deux années avec les Huskies. »

Levi est conscient du défi qui se présentera à lui la saison prochaine. Il a surtout hâte de croiser le fer avec les autres gardiens des Huskies qui seront tous plus âgés que lui.

En attendant, il y a le repêchage de la LNH.Lors du dernier relevé de la centrale de recrutement, Levi était huitième chez les gardiens nord-américains. Une dizaine d’équipes ont démontré de l’intérêt à son endroit.

« Ça me motive de prouver que le Québec peut encore produire de bons gardiens. Je veux créer ma propre route jusqu’à la LNH. Je veux démontrer qu’il est possible pour un gardien québécois d’y parvenir sans passer par la LHJMQ.

« Si une équipe de la LNH me sélectionne au prochain repêchage et décide de me donner une vraie chance, elle ne regrettera pas. »

Aucun regret

En 2017, après sa première saison avec les Lions du Lac St-Louis dans le midget AAA, Levi a été repêché par l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Photo d'archives, Martin Alarie

Le gardien s’est alors retrouvé devant un dilemme : jouer dans la LHJMQ ou tenter l’aventure de la NCAA ? Il est allé à deux camps de l’Armada tout en respectant les règlements du « 48 hrs » à chaque occasion.

Toutefois, le directeur général et entraîneur-chef de l’Armada à l’époque, Joël Bouchard, n’est pas parvenu à le convaincre.

Photo courtoisie

Au terme de son stage dans la Ligue midget AAA, Levi a pris la direction de l’Ontario pour jouer avec Carleton Place pour la saison 2019-2020. Une décision qu’il n’a pas regrettée.

« Ce fut une décision difficile à prendre, mentionne Levi. À la fin, je voulais explorer la voie des collèges américains. C’est mon rêve depuis que je suis tout petit. Je vais pouvoir le réaliser l’an prochain et je suis super excité, » explique le natif de Dollard-des-Ormeaux.

« On a de grandes attentes » – Jim Madigan

C’est le départ de Cayden Primeau qui a forcé l’entraîneur-chef des Huskies de l’Université Northeastern à s’intéresser au Québécois Devon Levi.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal, Jim Madigan a raconté l’histoire derrière le recrutement du gardien de 18 ans.

« Je suis natif du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, explique-t-il. J’allais aux matchs des Lions du Lac St-Louis sur une base régulière parce que j’épiais les défenseurs Jeremy Davies et Jeremy Bucheler pour notre programme.

« Je n’étais pas à la recherche d’un gardien parce que nous avions Cayden Primeau dans nos rangs, mais il a décidé de passer chez les pros avant la fin de son stage dans la NCAA. »

Madigan a Levi en très haute estime.

« On a de grandes attentes envers lui comme c’était le cas lorsque Cayden est arrivé ici. Il est difficile de comparer les deux, mais ils possèdent le même désir de vaincre et la même détermination.

« Ils ont tous les deux la capacité de changer l’allure d’un match. »

Un choix intéressant

En prévision du prochain repêchage de la LNH, Madigan se montre prudent dans son analyse.

« Le repêchage est toujours difficile à prédire. Il y a trois ans, Primeau a été repêché au septième tour alors qu’il aurait dû être sélectionné au troisième. Peu importe quelle équipe va prendre une chance avec Devon, elle aura un espoir de la LNH dans sa banque.

« Sa feuille de route des dernières années parle d’elle-même. Il a remporté le titre de joueur par excellence du dernier Défi mondial junior A alors que son équipe a perdu la finale. De plus, il vient d’être nommé joueur par excellence junior A au Canada. C’est un honneur qui en dit long. »

Grosse bataille

Les Huskies compteront sur la présence de quatre gardiens au sein de leur formation pour la saison 2020-21. En plus de Levi, Nick Scarpa (3e année), Conor Murphy (2e année) et Curtis Frye (5e année) seront aussi avec la troupe de Madigan.

« Je m’attends à une belle bataille au camp d’entraînement entre ces quatre gardiens de but, mentionne l’entraîneur. Devon devra se battre pour son temps de jeu.

« Je crois qu’il a la capacité de mêler les cartes à sa première campagne dans la NCAA. »

Fausser les pronostics

Depuis quelques années, les gardiens de grand format ont pris beaucoup de place dans la LNH.

D’un autre côté, ceux de plus petite taille ont prouvé qu’ils pouvaient aussi tirer leur épingle du jeu dans le circuit Bettman.

À 6 pieds, Devon Levi est considéré comme un petit gardien dans l’ère actuelle du hockey. Il ne croit pas que son physique va le désavantager en prévision du prochain repêchage.

« Je sais que certaines équipes de la LNH aiment mieux les grands gardiens, a affirmé Levi. Il y en a plusieurs présentement.

« Par contre, je crois que le jeu est en train de changer et les “petits” gardiens, comme moi, seront avantagés par ce virage. Étant donné que le jeu est toujours plus rapide, ça prendra des gardiens qui le seront tout autant. »

L’athlète de 18 ans a fait ses devoirs sur la question. Lorsqu’on lui parle de sa stature et de ses chances d’accéder à la LNH, sa réponse vient rapidement.

« Lorsqu’on regarde les statistiques de cette saison dans la LNH, on retrouve plusieurs gardiens de 6 pieds et moins qui ont connu du succès, souligne-t-il. Au niveau du taux d’efficacité, Anton Khudobin, Antti Raanta et Pavel Francouz sont parmi les meneurs alors qu’ils ont tous disputé au moins 30 matchs.

« Je crois que c’est révélateur. Ils ont été capables d’être dominants. »

Cœur et détermination

Son prochain entraîneur à l’Université Northeastern ne s’est pas arrêté au physique de Levi durant son évaluation.

« La tendance est d’y aller avec des gardiens de 6’ 3” ou de 6’ 4”, mentionne Jim Madigan qui a été recruteur de la LNH pendant 18 ans. Cependant, le travail le plus important pour un recruteur est de bien mesurer ce qu’il y a à l’intérieur de chaque joueur.

« Devon est animé par un désir de vaincre et une détermination qui sont au-dessus de la moyenne. Il veut être le meilleur. Ce sont des aspects qui ne se mesurent pas et qui lui permettent de se comparer aux gardiens de plus grande taille. »

Taille des gardiens de la LNH

SAISON 2019-2020

Source : LNH.com

LES PLUS PETITS

Jaroslav Halak (Boston)

Photo d'archives, USA TODAY Sports

Juuse Saros (Nashville)

Photo d'archives, Ben Pelosse

Anton Khudobin (Dallas)

Photo d'archives, AFP

LES PLUS GRANDS

Ben Bishop (Dallas)

Photo d'archives, AFP

Mikko Koskinen (Edmonton)