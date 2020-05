Donald Trump se met en vedette dans un film apocalyptique

Donald Trump continue de s’acharner contre Barack Obama, cette fois en publiant une vidéo pour le moins particulière sur Twitter.

Le réel président américain s’est mis en vedette samedi dans le rôle du président américain fictif Thomas Whitmore. Dans un montage réalisé à partir du film Independence Day (1996), on assiste au discours de ralliement du président Whitmore, mais son visage a été remplacé par celui de Trump.

Dans l’allocution de ce long-métrage de science-fiction, le président Whitmore (ou Trump) en appelle à la vaillance de la population avant de contre-attaquer des extraterrestres le 4 juillet – jour de l’Indépendance américaine. Dans la foule, les visages ont été remplacés par des politiciens républicains, dont le vice-président Mike Pence et le sénateur texan Ted Cruz.

À l’heure de la pandémie de COVID-19, ce discours fictif revêt une connotation bien singulière : « Mankind (race humaine, NDLR). Ce mot devrait avoir un nouveau sens pour nous tous aujourd’hui. Nous ne pouvons plus être consumés par nos divergences insignifiantes. Nous nous unirons dans l’intérêt commun. Peut-être est-ce un signe du destin qu’aujourd’hui soit le 4 juillet et que vous alliez encore une fois vous battre pour votre liberté? Non pas contre la tyrannie, l’oppression ou la persécution, mais bien contre l’extermination. Nous nous battrons pour notre droit de vivre. D’exister. Et si nous en venions à gagner, le 4 juillet ne sera plus seulement connu comme une fête américaine, mais comme le jour où le monde a dit d’une seule voix : "Nous ne disparaîtrons pas silencieusement dans la nuit!" Nous ne nous évanouirons pas sans nous battre! Nous allons continuer de vivre! Nous survivrons! Aujourd’hui, nous célébrons notre Jour de l’Indépendance! »

Sous le tweet, on peut lire « Mad ObamaGate Liberals » (« Libéraux fous de l’ObamaGate », traduction libre) comme source de la vidéo.

À moins de six mois de l'élection présidentielle, le milliardaire républicain multiplie les attaques contre son prédécesseur démocrate en répétant cette formule-choc en référence au Watergate qui a poussé Richard Nixon à la démission.

Interrogé il y a quelques jours lors d'une conférence de presse sur un mystérieux crime dont son prédécesseur se serait rendu coupable, le président américain avait esquivé: « Vous savez de quel crime il s'agit. Ce crime est évident pour tout le monde. »

Jeudi, Donald Trump a franchi un nouveau cap en appelant le Congrès à enquêter, tout en restant toujours évasif sur les faits reprochés.

« Si j'étais un sénateur ou élu de la Chambre, la première personne que j'appellerais pour témoigner dans ce qui est, de loin, le plus grand scandale de l'histoire des USA, serait l'ancien président Obama. Il savait tout », a-t-il tweeté, appelant le sénateur républicain Lindsey Graham, l'un de ses proches, à passer à l'action.

« Votez. » Telle fut la réponse sobre d’Obama face à Trump, jeudi sur Twitter.