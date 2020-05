VÉZINA, Jacques



Le 6 mai 2020, à l’âge de 82 ans, Jacques Vézina, nous a quittés après avoir longuement lutté contre l’Alzheimer.Il laisse dans le deuil sa complice de toujours, son épouse Jeannine, ses trois enfants Pierre (Diane Ranno), Dominique (André Besner), Patrice (Christine Robillard), ses cinq petits-enfants Maude (David), Raphaël (Jeanne), Justin (Judith), Anne-Sophie et Marie-Pier, ainsi que ses beaux-frères, neveux, nièces et de nombreux amis.Ce dont il était le plus fier était sa famille, son clan, avec qui il a su forger de nombreux souvenirs. Sa générosité était inépuisable. Il aura réussi tant professionnellement que personnellement à tisser des liens serrés et à établir des relations profondes et durables.Il était une figure marquante du domaine des assurances. Cofondateur de Vézina Assurances inc., il a laissé son empreinte dans le milieu.Travailleur infatigable, il trouvait toujours du temps pour s’impliquer dans des oeuvres caritatives.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du centre La Marée pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer.En raison des circonstances actuelles, une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.