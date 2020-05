«Se le dire enfin» d'Agnès Ledig: guérison spirituelle au coeur de la forêt

Après avoir été contaminée par la COVID-19, l’écrivaine française Agnès Ledig a laissé savoir qu’elle allait retourner dans les services hospitaliers et prêter main-forte au personnel en délaissant pendant un temps l’écriture pour aider et pour accompagner les mamans qui viennent d’accoucher. La pandémie est survenue au moment où son nouveau roman, Se le dire enfin, sortait en librairie.

Agnès Ledig, une des romancières les plus lues en France, a confirmé en entrevue qu’elle était guérie. Elle a pu constater à quel point l’Alsace, sa région, traverse une crise très grave. «Je suis en contact avec des collègues de l’hôpital qui me disaient, même avant le confinement, que c’était très compliqué. Je vais retourner à l’hôpital pour les aider un petit peu», dit-elle.

«Les soignants aussi sont malades, y compris dans les services normaux. Je me suis proposée, parce que je ne peux pas rester les bras croisés à la maison, à regarder et ne rien faire. Tout le monde se retrousse les manches et on va y arriver.» Elle a même cousu des masques en tissu et les a donnés aux commerçants de son village.

L’écrivaine, qui a travaillé comme sage-femme avant de se lancer dans l’écriture, souligne qu’il est important de donner un message d’espoir face à la COVID-19. «Il faut aussi dire qu’on peut l’avoir, guérir et aller bien. C’est important d’envoyer des messages positifs.» Depuis le début de la crise, elle dit avoir plus le cœur «à l’hôpital» qu’à l’écriture. «Je suis redevenue la soignante que j’étais.»

Lente transformation

Son nouveau roman, Se le dire enfin, est à lire absolument, non seulement pour sa beauté et sa sagesse, mais aussi parce qu’il fait écho à la période difficile que la planète traverse. Agnès Ledig raconte la lente transformation d’Édouard, un homme dans la cinquantaine, marié, éteint, qui fait une retraite dans la forêt de Brocéliande pour faire une pause, retrouver sa raison d’être et remettre sa vie sur les rails.

Agnès Ledig écrit d’ailleurs que «toute période de transformation est précédée d’un grand bouleversement». «J’avais en tête de montrer que parfois, on est dans une vie qui ne nous convient pas, mais on est pris dans le tourbillon. Parfois, un déclic va te faire mettre un pied hors du tourbillon, et là, tu prends conscience d’une chose : est-ce que cette vie te convient ou ne te convient pas? C’est exactement la question que se pose Édouard».

Il se rend compte qu’il a d’autres rêves et ne les a pas réalisés... mais il n’est jamais trop tard. «C’est vraiment un message de réflexion et d’espoir sur ce qu’on a envie de faire de sa vie, et comment s’en donner les moyens. Il est toujours temps, jusqu’au dernier souffle, d’essayer de changer des choses.»

La cinquantaine

Elle avait aussi envie de parler de l’amour véritable, de l’amour très puissant qui ne meurt jamais vraiment. «Dans la cinquantaine, on a encore du temps devant soi pour réaliser des choses. Cette période est importante parce qu’elle peut justement être encore pleine d’espoir, dans le changement. Souvent, on ne se l’autorise pas parce qu’on est pris dans quelque chose, on n’ose pas dire non, on ne veut pas décevoir son entourage.»

«On remplit les cases que la société veut nous faire remplir : être marié, avoir des enfants, une maison, un chat, une belle voiture, un travail... et parfois, on se rend compte que ce n’est pas ça qui rend heureux. Et donc, c’est maintenant ou jamais. Si on veut refaire sa vie, c’est à cet âge-là. Je crois que c’est important de faire le point sur sa vie, de temps en temps.»

EXTRAIT

Se le dire enfin

Agnès Ledig

Éditions Édito

430 pages.

«L’orage s’éloignait vers l’est et la voiture croisa bientôt l’éclat du soleil sur la route détrempée. Ils quittèrent la nationale pour bifurquer vers une voie secondaire qui s’enfonçait dans une forêt plus dense.

Des pistes rectilignes s’échappaient de la route à intervalle régulier, témoins d’une exploitation forestière active et soutenue. Cela allait à l’encontre de l’image qu’Édouard se faisait de Brocéliande et de la légende à laquelle elle était liée : des arbres tordus et couverts de mousse, des korrigans, des fées, une épée dans un rocher.»