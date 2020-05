Bien qu’elle ignore quand elle pourra reprendre les tournages des Pays d’en haut et Révolution, Sarah-Jeanne Labrosse demeure optimiste en pleine pandémie de COVID-19. « Je connais la créativité du milieu culturel. Je sais qu’on va réussir à faire les choses différemment. »​

En entrevue téléphonique au Journal pour parler des différents projets qui l’occupent ce printemps malgré la crise, la comédienne et animatrice refuse de laisser ses inquiétudes s’emparer d’elle.

« Je suis dans un brouillard aussi épais que tout le monde, souligne-t-elle. Je ne sais pas du tout quand je vais recommencer à travailler, sauf pour quelques mini-tournages à micro-équipes. Mais j’ai confiance. J’ai confiance qu’on va s’en sortir. »

Parmi les engagements professionnels qui garnissent son agenda des prochaines semaines, signalons le bal Mammouth, un grand rassemblement virtuel dédié aux élèves de 5e secondaire privés de bal de finissants en raison du coronavirus. C’est avec Pier-Luc Funk que Sarah-Jeanne Labrosse pilotera ce rendez-vous organisé par Télé-Québec le vendredi 19 juin.

« Au secondaire, ton bal de graduation, c’est important, signale l’actrice de 28 ans. J’étais de celles qui avaient acheté leur robe en janvier ! »

« Depuis deux mois, on entend beaucoup de gens dire des choses comme : “Ce n’est pas grave, ne pas avoir de bal. Calmez-vous. Y’a pire que ça...” Beaucoup de phrases non empathiques ont été dites. Nous autres, on a décidé d’être empathiques. On n’a pas l’intention de minimiser leur peine. Mais on veut créer quelque chose de léger et lumineux. »

Un quiz

Toujours sur internet, Sarah-Jeanne Labrosse se transformera en animatrice de jeux, mardi, alors qu’elle lancera une série de quatre soirées quiz thématiques télé et cinéma sur Facebook. Cette initiative s’inscrit dans une campagne intitulée Nous|Made, qui vise à saluer le travail des créateurs au Canada. L’actrice posera des questions par rapport aux œuvres jeunesse d’hier à aujourd’hui. Bianca Gervais, Sébastien Diaz, Jean-Sébastien Girard et Debbie Lynch-White prendront le relais au cours des semaines suivantes.

« Les questions sont quand même difficiles, avertit Sarah-Jeanne Labrosse. Ça ratisse large. Ça vaut la peine d’être en équipe. »

L’actrice a accepté ce contrat en partie parce qu’elle sait combien ses amis aiment ce genre de rendez-vous. « Ils sont très joueurs. Il y a quelques mois, je suis allée faire un quiz avec eux sur Céline Dion dans un bar sur Rachel. Ça fait des soirées le fun. »

« Je suis très joueuse... quand j’adore le jeu ! ajoute-t-elle en riant. Durant le confinement, il n’y a pas une semaine où je n’ai pas joué à Code Names avec des amis sur Zoom. »

Nostalgie 90

Depuis quelques jours, on peut également voir Sarah-Jeanne Labrosse dans Objets cultes, une sympathique websérie de 10 épisodes de 5 minutes hébergées par Noovo.ca. Avec plusieurs autres personnalités, comme Mehdi Bousaidan, Arnaud Soly et Anne-Élisabeth Bossé, elle revisite des items liés aux années 1990, comme la pagette, le Game Boy, le walkman et l’appareil photo jetable.

« La nostalgie, ça fait toujours du bien. Et c’était très le fun à faire. C’est léger, c’est cool. »

► Sarah-Jeanne Labrosse anime le quiz #célébronsNOUS en direct mardi soir à 19 h 30 au facebook.com/made.nous

À surveiller dimanche

MATINÉE PÂTISSERIE

Zeste propose une « matinée pâtisserie » pour nous gâter en ce beau dimanche. Au menu ? Que des émissions axées sur les plaisirs sucrés ! Le boss des gâteaux, Leçon de pâtisserie avec Anna Olson, Sucre en folie, Le gâteau de mes rêves, Dessine-moi un gâteau et Le championnat de pâtisserie junior nous mettront en appétit, sans nous faire prendre un seul kilo.

► 6 h, Zeste

DOUBLÉ DENYS ARCAND

Parmi les plus grandes œuvres de Denys Arcand, on trouve certainement son film phare Le déclin de l’empire américain, nommé aux Oscars en 1987, et sa suite, Les invasions barbares, gagnant de deux trophées à la même cérémonie en 2004 et de deux distinctions au Festival de Cannes. Dans le premier volet, une bande d’universitaires discourent dans un langage désabusé sur les mœurs sociales et sexuelles de leur époque, tandis que dans le second, le personnage pivot Rémy doit faire ses adieux aux siens après une vie de plaisirs assumés. On ne se tannera jamais des répliques mordantes, cyniques ou sensibles, et du jeu brillant de la bande à Rémy Girard, Dominique Michel, Pierre Curzi, Yves Jacques, Louise Portal, Dorothée Berryman et les autres.

► 16 h 25 et 18 h 7, Cinépop

FOOTLOOSE

On n’est jamais trop confinés pour... danser ! Et quoi de mieux qu’un classique à la Footloose et ses vers d’oreille indémodables pour pimenter une soirée. À la mort de sa mère, un adolescent de Boston s’installe dans une petite ville, où l’influent révérend a fait interdire le rock et la danse.

19 h 30, TVA