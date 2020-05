La guerre aux moustiques

Lors d’un séjour en forêt, il n’y a rien de pire que de se faire assaillir par les moustiques. Sans pouvoir les éliminer complètement, il y a certains gestes à poser pour limiter les dégâts.

Pour avoir une idée comment gagner la bataille face à ces minuscules ennemis, nous avons discuté avec Patrick Larsen, acheteur sénior chez Latulippe et, surtout, grand amateur de plein air.

« Il y a deux types de produits pour le corps. En crème, nous recommandons principalement la crème Watkins, qui est très efficace. Il faut en appliquer trois fois par jour. Il y a aussi différents produits en aérosol disponibles. Il faut toutefois se rappeler que pour être efficace, un chasse-moustiques doit contenir une concentration de DEET à 30 % minimum. Pour les gens qui ne veulent pas de DEET, il existe des produits comme ceux de la marque Druide, qui sont 100 % naturels. »

La couleur des vêtements que l’on porte en forêt n’est pas à sous-estimer non plus. Il est conseillé de porter des vêtements pâles « avec des manches longues qui ferment aux poignets », rappelle M. Larsen.

« Le port d’un chapeau peut faire la différence, en y ajoutant un filet moustiquaire. Le chapeau doit être de couleur pâle, efficace pour la protection contre les rayons UV. »

Des outils pratiques

Parmi toutes les compagnies qui offrent des produits pour combattre les moustiques, Thermacell a développé des outils qui ont fait leurs preuves.

« La gamme des produits de cette compagnie est très complète. On a tout d’abord un produit que l’on peut porter à la ceinture ou encore dans le sac à dos. Si on l’installe tout près de nous, il est excellent pour éliminer les problèmes de moustiques autour de nous, sur une surface de 4,5 mètres carrés. Si on pense au chalet ou au patio, il y a le Patio Shell qui agira de la même façon s’il est placé sur la table lorsque l’on mange. En plus, il y a des modèles de lanternes qui vont éclairer le soir tout en remplissant leur rôle de chasse-moustiques. »