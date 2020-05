La pêche réinventée

Notre collaborateur Julien Cabana met de l’avant les tendances actuelles dans le monde de la pêche afin d’attirer une nouvelle génération d’amateurs.

Bien plus qu’une partie de pêche

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Les différents intervenants du milieu de la pêche ont compris qu’ils devaient réinventer leur offre pour attirer la relève, tant et si bien qu’une partie de pêche s’accompagne désormais d’activités sportives et d’excursions en forêt en famille.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Pourvoiries et réserves fauniques ont emboîté le pas

Photo courtoisie

Les pourvoiries et réserves fauniques sont devenues aujourd’hui bien plus que des territoires exclusivement réservés à la chasse et à la pêche.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

De nouvelles installations pour le confort des pêcheurs

Photo courtoisie

La réserve faunique des Laurentides cherche sans cesse à améliorer les services aux pêcheurs. Cette année n’y a pas fait exception et c’est au confort des pêcheurs qu’on a pensé.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Une forêt riche en saveurs

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Les amateurs de pêche ont l’habitude d’apporter leurs épices pour agrémenter leurs plats lors d’une excursion. Des spécialistes croient plutôt qu’ils devraient profiter de ce que la nature leur offre.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Des nouveautés à mettre dans son coffre

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Fidèles à notre habitude, nous avons rencontré un expert du magasin Latulippe pour vous faire découvrir quelques nouveautés en vue de la prochaine saison. Voici ce que Stéphane Cloutier, responsable des achats pour la pêche, nous a présenté.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

S’initier à la pêche sans se ruiner

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Vue par certains comme un loisir coûteux, la pêche peut pourtant être pratiquée à un prix raisonnable. L’expert du magasin Latulippe Stéphane Cloutier a bâti à notre demande un équipement complet pour un budget de 180 $.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Déjouer la truite comme un pro

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Guide professionnel depuis de nombreuses années, Bruno Morency a développé des techniques de pêche printanière de la truite mouchetée qui donnent d’excellents résultats. Il a accepté de les partager avec vous.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Faire le bon choix de GPS

Photo Adobe Stock

Pas toujours facile de faire le bon choix quand vient le temps de s’équiper d’un GPS. Certains disent qu’il ne doit pas être compliqué, d’autres prônent le contraire.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

La guerre aux moustiques

Photo Julien Cabana

Lors d’un séjour en forêt, il n’y a rien de pire que de se faire assaillir par les moustiques. Sans pouvoir les éliminer complètement, il y a certains gestes à poser pour limiter les dégâts.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Pour une pratique responsable du quad

Photo courtoisie, René Baillargeon

De plus en plus d’amateurs de pêche utilisent les quads ou les côte à côte pour se déplacer lors de leurs excursions de pêche. Cette pratique comporte toutefois des aspects importants à respecter.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Un calendrier pour pêcheurs avertis

Photo Adobe Stock

Le Journal publie cette saison son calendrier des conditions de pêche afin de vous aider à mieux planifier vos aventures.

► Cliquez ici pour consulter l’article.