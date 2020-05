Le meilleur du «rap keb» de la dernière décennie

Longtemps snobé par l’ADISQ et les radios commerciales, le hip-hop a enfin gagné ses lettres de noblesse. Le Journal a mandaté trois de ses journalistes pour dresser une liste de 15 morceaux de rap québécois (le fameux «rap keb») qui sont parmi les meilleurs de ce que les artistes émergents et établis ont fait dans la dernière décennie. Ici, on met de côté les «vieux loups» pour faire place à la nouvelle garde!

TTTTT, Loud

RGM : Bonjour, chers collègues! À tout seigneur, tout honneur. J’ai envie de commencer cette liste avec le choix évident : Loud. Bien sûr, je pourrais nommer sa très populaire Toutes les femmes savent danser, qui a percé l’hermétique marché des radios commerciales. Mais j’ai plutôt envie d’y aller avec l’excellente TTTTT et sa montée en crescendo qui rend le morceau épique, rien de moins. These things, they take time...

Ciel, Fouki et Alicia Moffet

SG : À tout hasard, tu choisis ma chanson préférée de Loud! J’ai aussi un coup de cœur pour le jeune FouKi, dont l’ascension a été fulgurante. Son rap mélodique, aux effluves de reggae et de folk, me plaît énormément. La chanson qu’il vient de sortir avec Alicia Moffet, Ciel, s’imposera facilement comme un des hits de l’été. Qu’en penses-tu, Cédric?

Lonely, Brown

CB : Allô Sandra. Je vais réserver mon jugement. Tous les ingrédients sont là, mais qui peut prédire quelles chansons cartonneront pendant une pandémie? On pourrait être pris par surprise comme je l’ai été, début 2016, quand un papa et ses deux fils se sont unis pour faire du hip-hop. Du projet Brown, qui prospère depuis, je retiens Lonely, pour la lourdeur de ses beats qui réveillent l’amateur de vieux rap en moi.

Ça que c’tait, Alaclair Ensemble

RGM : Poursuivons avec la «gang de minces» par excellence : Alaclair Ensemble. Difficile d’oublier l’un des morceaux de hip-hop québécois les plus connus des dernières années. Avec le très accrocheur Ça que c’tait, le collectif a traversé dans le «mainstream» et s’est même bâti un auditoire outre-mer. S’il y a quelque chose dont on s’ennuie avec la pandémie, ce sont les concerts d’Alaclair, qui sont toujours de purs moments de défoulement collectif.

Oh Boy !, Dead Obies

SG : Parlant de défoulement collectif, ça me rappelle que c’est un spectacle des Dead Obies auquel j’ai assisté il y a quelques années qui a allumé mon intérêt pour le hip-hop québécois. Leur dernier album, Dead, lancé en 2019, prouve que le groupe a très bien survécu au départ de Yes McCan. Oh Boy ! démontre que les Dead Obies peuvent compter sur les rythmes diablement efficaces de VNCE CARTER, un des meilleurs «beat makers» au Québec.

T’as pas cru, Sarahmée

CB : C’est bien tout ça, mais ça manque de filles. Ça tombe bien, on en a des bonnes au Québec. À commencer par Sarahmée, dont j’adore l’attitude décomplexée et le ton frondeur sur ce rap féministe doté d’une mélodie qui bouge plus que la moyenne dans le «rap keb». Z’êtes prêts pour le «riot», gang?

Impatiente, Marie-Gold

RGM : Continuons le «riot» avec Marie-Gold, alors! Sur Impatiente, la rappeuse chante «Tout vient à point à qui sait attendre», une phrase pour le moins prophétique avec la pandémie qui a forcé l’arrêt de toutes les activités culturelles pour plusieurs mois! Même si elle doit prendre son mal en patience ces jours-ci, je n’ai aucune hésitation pour la suite de sa jeune carrière, qui est déjà de «l’or en barre».

Ra Ra, Naya Ali

SG : Si elle se la joue parfois à la «bad girl», Naya Ali me plaît avec sa musique accessible et empreinte de positivisme. «Negativity is out of the equation», martèle l’étoile montante dans Ra Ra, un extrait qui a marqué de belle façon son arrivée sur la scène du hip-hop québécois. Son phrasé impeccable et mordant n’a rien à envier aux vétérans.

Genie, Donzelle

CB : Une autre fille, un univers complètement différent, aux antipodes du style rentre-dedans d’une Naya Ali. Genie, c’est du rap plus près du chant, musicalement plus langoureux, j’y vois l’influence du courant downtempo. C’est aussi l’œuvre d’une rappeuse-artiste qui passe beaucoup trop sous le radar.

Cinq à sept, Koriass

RGM : C’est bien de mettre les projecteurs sur des artistes qui en ont moins! Mais ici, j’ai envie d’enchaîner avec l’un des rappeurs qui a le plus fait parler de lui dans la dernière décennie : Koriass. Cinq à sept est de ces chansons qui peuvent accrocher même les mélomanes moins férus de hip-hop. Et avouons que c’est plutôt crève-cœur d’entendre parler de cinq à sept lorsque les bars sont fermés depuis deux mois!

Magnifique, Souldia

SG : Si Koriass est un des poids lourds de notre scène rap, Souldia en est l’enfant terrible. De ses années de déboires et de controverses résultent des textes crus qui font sa renommée. Mais il sait aussi se faire particulièrement poignant, comme dans Magnifique, où il rend un touchant hommage à son père. Ce que j’apprécie de Souldia et qui se reflète dans cette chanson, c’est son ton posé, contrairement à certains rappeurs pour qui la rapidité du «flow» est presque une compétition.

Snow Love, Maybe Watson

CB : Celle-là, c’est pour mes plus vieux, Kim et Will. À la maison, cet hommage franglais complètement décalé et romantique à notre hiver québécois a atteint un statut de mythe. Chaque fois que je le ressors, c’est plaisir garanti. Vous pensez que je vous niaise? C’est pas l’cas... «comme une danse européenne, euh, yeah, euh!»

Who Dat, Zach Zoya

RGM : Comme dernière suggestion personnelle, j’ai envie de nommer Zach Zoya. Moins connu que d’autres dans la liste ici, le jeune de 21 ans originaire de Rouyn-Noranda est pourtant l’un des rappeurs les plus prometteurs, à mon avis. Sur Who Dat, on peut apprécier son «flow» qui bascule entre rap et chant comme une sorte de petit frère de Kendrick Lamar et de Drake. Un nom qui sera à retenir.

Ça fait mal, KNLO

SG : Je vous laisse sur une note estivale. Les percussions africaines et le hip-hop, mariage impossible? Improbable, certes, mais pas impossible pour le rappeur d’origine congolaise KNLO, membre d’Alaclair qui entretient une carrière solo. Allez écouter Ça fait mal et empêchez-vous de danser, pour voir.

Don’t Come To The Woods, Backxwash

CB : Les amis, je serai transparent. J’allais aussi vous laisser sur un produit dérivé d’Alaclair (Back To Me, d’Eman x Vlooper, une des mes tounes de rap keb préférées), mais en fouillant le web, je suis tombé sur ça. Ouch! Quel percutant alliage de rap et de musique industrielle! Souvenirs émus du temps, dans ma folle jeunesse, où le rap et le métal faisaient front commun. Je t’ai à l’œil, miss Backxwash!