Le successeur d’Alain Bellemare gagnera moins

Le nouveau PDG de Bombardier, Éric Martel, gagnera moitié moins que son prédécesseur. L’entreprise prévoit que sa rémunération frisera les 6,7 M$ en 2020. En 2017 et en 2018, Alain Bellemare avait eu droit à 13,8 M$.

Pour en arriver à cette baisse de 52 %, Bombardier dit avoir tenu compte de sa « trajectoire stratégique », c’est-à-dire de son recentrage sur l’aviation d’affaires, et de sa « situation actuelle », marquée par d’importantes sorties de liquidités et le recours possible à une nouvelle aide gouvernementale.

Notons qu’avec la vente prévue de sa division ferroviaire à Alstom, Bombardier verra ses revenus passer de 22 milliards $ à environ 11 milliards $.

Huit fois plus que chez Hydro

M. Martel, qui gagnait un peu plus de 832 000 $ comme grand patron d’Hydro-Québec, verra tout de même sa rémunération être multipliée par huit s’il atteint ses objectifs de rendement chez Bombardier.

Chez Bombardier, Éric Martel est à la tête de 60 600 salariés. Ce chiffre passera à environ 25 000 personnes si la cession de Bombardier Transport est conclue. Chez Hydro, il dirigeait près de 20 000 employés.

Avant de prendre les rênes de la société d’État, M. Martel avait travaillé pour Bombardier de 2002 à 2015. À sa dernière année complète, en 2014, sa rémunération avait atteint près de 2,5 M$. Il était lors président de Bombardier Avions d’affaires.

Notons qu’à son premier mois comme PDG de Bombardier, Éric Martel a renoncé à son salaire dans le contexte des mises à pied effectuées en raison de la pandémie de coronavirus.

Quant au président du CA, Pierre Beaudoin, il se privera de toute rémunération d’ici la fin de l’année. En 2019, il a touché un peu plus d’un million $.