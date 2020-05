Quoi regarder à la télévision samedi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 16 mai.

Benoit le villageois»

En attendant de découvrir la nouvelle émission de Benoit Roberge, «Quand Benoit est là», à Zeste, on repart explorer avec lui de petits villages français d’exception. À Ségur-le-Château, situé sur la presqu’île d’une boucle de l’Auvézère, l’animateur rencontre une famille qui élève une race de porc unique. Puis, à Montrésor, il s’extasie devant maisons à colombages et habitations semi-troglodytiques.

Samedi, 8 h et 8 h 30, Évasion.

Cinéma à TVA

Consacrant ses samedis au cinéma, TVA offre une palette de films qui rejoindra toute la famille.

En avant-midi, voyez «Monsieur Oui», avec Jim Carrey, où un employé de banque déprimé entreprend de dire oui à toutes les propositions qu’il reçoit. À 14 h, dans «Hellboy 2: l’armée d’or», avec Selma Blair, un démon grognon combat le prince des elfes qui souhaite prendre le contrôle d’une armée mythique pour anéantir l’humanité. «Bienvenue dans la jungle», avec Jean-Claude Van Damme, nous transporte dans un camp de survie en forêt. La journée se terminera avec «Bataille navale» (avec Liam Neeson), «Contrebande» (avec Mark Wahlberg) et «L’oubli» (avec Julianne Moore).

Samedi, dès 10 h, TVA.

«Cette année-là»

On retourne (en rediffusion) en 1953 en compagnie du sculpteur Armand Vaillancourt. Marc Labrèche et ses collaborateurs Simon Boulerice, Émilie Perreault et Fred Savard se questionnent sur la pertinence des contes classiques pour enfants et sur l’évolution de la jeunesse révoltée dans les œuvres culturelles. L’animateur s’entretient aussi avec la reine Elizabeth II et le prince Philip... à sa façon, bien sûr.

Samedi, 20 h, Télé-Québec.

«Mix sonore»

Martha Wainwright anime une émission de télévision pour la première fois de sa carrière. Dans ce nouveau rendez-vous musical d’Unis TV, l’auteure-compositrice-interprète partage la scène avec des artistes invités: David Myles, Louis-Jean Cormier, Bobby Bazini, Les sœurs Boulay, Fanny Bloom, etc. Prestations inédites et duos improbables seront à l’honneur, devant public.

Samedi, 20 h, Unis TV.

«Shrek»

Ce bon vieux Shrek, à ce jour l’une des plus grandes réussites des studios DreamWorks, n’est plus la saveur du jour, mais le grognon ogre vert demeure une valeur sûre quand on souhaite se dérider, peu importe son âge. Il est la vedette de la plage «YOO+» de Yoopa ce samedi. Parti délivrer la princesse Fiona en compagnie du très énergique âne à la voix (originale) d’Eddy Murphy, Shrek verra sa vie solitaire changer.

Samedi, 20 h 30, Yoopa.

«Souvenirs de Brokeback Mountain»

Le magnifique film d’Ang Lee, gagnant de trois Oscars, demeure toujours aussi émouvant, 15 ans après sa sortie. Le regretté Heath Ledger et Jake Gyllenhaal sont poignants dans la peau de deux cowboys qui vivent en secret une intense passion amoureuse dans les années 1960.

Samedi, 21 h, Télé-Québec.

«24 / 60»: hommage à Renée Claude

Dans un rendez-vous hors-série de «24 / 60», Anne-Marie Dussault retrace l’itinéraire artistique de la chanteuse Renée Claude, décédée le 12 mai. En compagnie de Stéphane Venne, qui a beaucoup écrit pour l’interprète, son amie Clémence Desrochers, son biographe Mario Girard et une autre grande complice, l’animatrice Monique Giroux, on reviendra sur les inspirations et l’héritage artistique de Renée Claude, avec extraits musicaux et d’archives.

Samedi, 21 h 30, ICI RDI.