Sur la pointe de l'Acadie

À chacun de mes voyages sur la péninsule acadienne, je ne peux m’empêcher de rouler jusqu’au bout de la route 113. J’y découvre un simple stationnement, celui du phare de l’île Miscou. Érigé en 1856, ce phare majestueux surplombe le golfe du Saint-Laurent du haut de ses 24 mètres. Les points de vue qui l’entourent sont dépaysants et valent le détour. Des plages de sable sinueuses, des marais salés, des tourbières et une forêt qui s’apparente à celle que l’on retrouve bien loin au nord. Ces airs de taïga confèrent à l’île acadienne un caractère unique en son genre pour un paysage des Maritimes. Les habitations se font plutôt rares sur les kilomètres précédant l’arrivée au bout de la route. À vrai dire, le calme règne sur les lieux. Bien que le site soit très populaire auprès des touristes, les plus courageux pourront en béné-ficier en toute quiétude ou presque, en s’y rendant au lever du soleil.

Appareil : Drone DJI Mavic Pro II

Exposition : 1/20s à f/8

ISO : 100