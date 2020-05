À propos de notre langue

Sans vouloir vous manquer de respect, je ne suis pas d’accord quand vous dites qu’on devrait accepter que de plus en plus de Québécois troquent le « vous » pour le « tu » dans une volonté de modernisme. Si l’usage du « vous » n’est pas courant dans les langues modernes, toutes les langues possèdent des façons de souligner un caractère respectueux pour s’adresser aux autres. Le faire par des titres, par des fonctions, par l’importance même de l’individu ne seyait pas aux valeurs historiques d’égalité véhiculées par la nation française.

En imposant dans le langage courant le vous, on évitait de faire une distinction entre le gueux et le pompeux. On ramenait tout le monde au même niveau, avec distinction. Ce n’est pas pour soi qu’on utilise le vous, mais pour le confort qu’il procure à l’autre, lui assurant ainsi que son expérience de vie signifie quelque chose. Loin d’être un archaïsme d’une autre époque, ces arabesques sont une richesse, qui distingue la langue française et qui donne le goût de la parler.

Un amoureux de notre langue

Je respecte votre opinion et j’en reconnais les fondements. Ce qui ne m’empêche pas de pencher pour une certaine souplesse envers les jeunes qui ont été éduqués différemment que nous le fûmes.