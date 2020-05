Cote de popularité record pour François Legault

La visibilité des politiciens qui nous gouvernent en temps de pandémie a dopé leur cote de popularité, alors que François Legault a battu un record datant de plus de 20 ans. Une exception toutefois, la ministre des Aînés, Marguerite Blais, voit plutôt son étoile pâlir.

La crise de la COVID-19 et les apparitions quasi quotidiennes de François Legault sur l’état de propagation du virus ont un effet indéniable sur sa cote d’amour auprès des Québécois, révèle un sondage Léger réalisé du 8 au 10 mai.

Pas moins de 81 % des gens ont désormais une bonne opinion de leur premier ministre, un record. Ce dernier peut même se targuer d’avoir surpassé la popularité de son mentor, Lucien Bouchard, qui avait atteint un sommet durant la crise du verglas à l’hiver 1998 avec 75 % de la faveur citoyenne.

McCann en hausse

« (François Legault) est vraiment à son zénith au moment où on se parle, signale le sondeur Jean-Marc Léger. Il y a un effet pandémie, un effet COVID direct favorable à ceux qui font le travail ».

Ce vent de popularité souffle également sur la grande majorité de ses ministres, et plus spécialement sur ceux qui sont en première ligne dans cette crise. Membre du trio de tête avec son chef et le Dr Horacio Arruda, la ministre de la Santé, Danielle McCann, bénéficie elle aussi d’une opinion largement favorable des citoyens (55 %).

Très sollicités durant la pandémie, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon et la vice-première ministre Geneviève Guilbault ont aussi la cote auprès de la population.

Seule exception : Marguerite Blais, associée directement à la mauvaise gestion de la crise du coronavirus dans les CHSLD. La popularité de la ministre des Aînés, une habituée pourtant de ce genre de palmarès, chute. Si 40 % des Québécois ont toujours une bonne opinion d’elle, ils sont désormais nombreux (29 %) à avoir une mauvaise opinion de l’ancienne animatrice de télévision.

« Elle a toujours été aimée à cause de son travail public d’avant, pas nécessairement à cause du fait qu’elle était ministre. Cette fois-ci, elle revient dans la réalité. Elle n’est plus la personnalité publique, elle est la politicienne et elle a des taux (de popularité) de politicienne maintenant », constate M. Léger.

Valérie Plante et Justin Trudeau

La mairesse de Montréal, épicentre de la pandémie au Canada, gagne des points dans l’opinion publique. 62 % des gens sondés ont une bonne opinion de Valérie Plante, très présente depuis le début du confinement, masquée ou pas.

Même Justin Trudeau, personnalité toujours très polarisante, voit sa cote d’amour augmenter depuis décembre. « La crise lui sert », souligne le sondeur, qui précise que la satisfaction à l’égard de son gouvernement est en forte hausse au Québec.

Si les élus qui gouvernent voient leur popularité augmenter en raison de la crise, force est de constater que ce n’est pas le cas de la plupart des politiciens des partis qui ne sont pas au pouvoir. La majorité des députés d’opposition voient leur cote de popularité stagner, sinon baisser.

La nouvelle chef de l’opposition officielle, Dominique Anglade, ne fait pas mauvaise figure. Mais le défi de la première femme à la tête du Parti libéral du Québec, c’est de se faire connaître. La moitié des Québécois ignorent qui elle est.

Barrette honni

Si les élus de Québec solidaire Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois et Catherine Dorion divisent toujours autant les citoyens, c’est le libéral Gaétan Barrette qui remporte la palme des politiciens les plus honnis.

Avec 65 % des gens qui ont une mauvaise opinion de lui, l’ex-ministre de la Santé devance à ce chapitre les conservateurs Andrew Scheer et Stephen Harper.

Cote d’appréciation

La cote d’appréciation est la différence entre le pourcentage de bonnes opinions et de mauvaises opinions obtenu par les personnalités politiques. Cette cote d’appréciation a été comparée avec celle obtenue par les politiciens en décembre 2019. Voici les cinq politiciens qui ont vu leur cote d’appréciation augmenter, et les quatre autres élus qui ont plutôt vu leur score baisser.

Ceux qui ont le plus monté depuis décembre 2019

François Legault : + 30

Danielle McCann : + 26

Pierre Fitzgibbon : + 22

Geneviève Guilbault : 18

Valérie Plante : +16

Ceux qui ont le plus descendu

Marguerite Blais : - 27

Manon Massé : - 8

Gabriel Nadeau-Dubois : -7

Alain Rayes : -5

Opinion à l’égard des policitiens

Le sondage a demandé aux Québécois s’ils ont une bonne opinion, une mauvaise opinion ou s’ils ne connaissent pas les personnalités suivantes.

François Legault

Photo Simon Clark

Premier ministre du Québec

Plutôt une bonne opinion : 81 %

Plutôt une mauvaise opinion : 14 %

Ne connaît pas : 5 %

Régis Labeaume

Photo Didier Debusschère

Maire de Québec

Plutôt une bonne opinion : 59 %

Plutôt une mauvaise opinion : 18 %

Ne connaît pas : 23 %

Justin Trudeau

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Premier ministre du Canada

Plutôt une bonne opinion : 52 %

Plutôt une mauvaise opinion : 45 %

Ne connaît pas : 2 %

Yves-François Blanchet

Photo d'archives, Agence QMI

Chef du Bloc québécois

Plutôt une bonne opinion : 43 %

Plutôt une mauvaise opinion : 10 %

Ne connaît pas : 48 %

Marc Garneau

Photo d'archives, Christopher Nardi

Ministre fédéral des Transports

Plutôt une bonne opinion : 43 %

Plutôt une mauvaise opinion : 20 %

Ne connaît pas : 37 %

Valérie Plante

Photo d'archives, Ben Pelosse

Mairesse de Montréal

Plutôt une bonne opinion : 62 %

Plutôt une mauvaise opinion : 25 %

Ne connaît pas : 13 %

Danielle McCann

Photo Simon Clark

Ministre de la Santé

Plutôt une bonne opinion : 55 %

Plutôt une mauvaise opinion : 13 %

Ne connaît pas : 32 %

Geneviève Guilbault

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Ministre de la Sécurité publique

Plutôt une bonne opinion : 48 %

Plutôt une mauvaise opinion : 10 %

Ne connaît pas : 42 %

François Paradis

Photo d'archives, Simon Clark

Président de l’Assemblée nationale

Plutôt une bonne opinion : 43 %

Plutôt une mauvaise opinion : 11 %

Ne connaît pas : 46 %

Pierre Fitzgibbon

Photo d'archives, Didier Debusschère

Ministre de l’Économie

Plutôt une bonne opinion : 42 %

Plutôt une mauvaise opinion : 9 %

Ne connaît pas : 50 %

Manon Massé

Plutôt une bonne opinion : 42 %

Plutôt une mauvaise opinion : 36 %

Ne connaît pas : 22 %

Marguerite Blais

Plutôt une bonne opinion : 40 %

Plutôt une mauvaise opinion : 29 %

Ne connaît pas : 31 %

Véronique Hivon

Plutôt une bonne opinion : 39 %

Plutôt une mauvaise opinion : 10 %

Ne connaît pas : 51 %

Pierre Arcand

Plutôt une bonne opinion : 39 %

Plutôt une mauvaise opinion : 18 %

Ne connaît pas : 43 %

Gabriel Nadeau-Dubois

Plutôt une bonne opinion : 38 %

Plutôt une mauvaise opinion : 39 %

Ne connaît pas : 23 %

Mélanie Joly

Plutôt une bonne opinion : 34 %

Plutôt une mauvaise opinion : 33 %

Ne connaît pas : 33%

Sonia Lebel

Plutôt une bonne opinion : 33 %

Plutôt une mauvaise opinion : 5 %

Ne connaît pas : 62 %

Gérard Deltell

Plutôt une bonne opinion : 31 %

Plutôt une mauvaise opinion : 20 %

Ne connaît pas : 48 %

Dominique Anglade

Plutôt une bonne opinion : 30 %

Plutôt une mauvaise opinion : 22 %

Ne connaît pas : 49 %

Catherine Dorion

Plutôt une bonne opinion : 30 %

Plutôt une mauvaise opinion : 34 %

Ne connaît pas : 36 %

Isabelle Charest

Plutôt une bonne opinion : 29 %

Plutôt une mauvaise opinion : 6 %

Ne connaît pas : 65 %

Pascal Bérubé

Plutôt une bonne opinion : 29 %

Plutôt une mauvaise opinion : 7 %

Ne connaît pas : 64 %

Hélène David

Plutôt une bonne opinion : 29 %

Plutôt une mauvaise opinion : 13 %

Ne connaît pas : 57 %

Steven Guilbeault

Plutôt une bonne opinion : 29 %

Plutôt une mauvaise opinion : 15 %

Ne connaît pas : 55 %

Simon Jolin-Barette

Plutôt une bonne opinion : 29 %

Plutôt une mauvaise opinion : 20 %

Ne connaît pas : 51 %

Nathalie Roy

Plutôt une bonne opinion : 28 %

Plutôt une mauvaise opinion : 9 %

Ne connaît pas : 63 %

François Bonnardel

Plutôt une bonne opinion : 27 %

Plutôt une mauvaise opinion : 11 %

Ne connaît pas : 63 %

Jean-François Roberge

Plutôt une bonne opinion : 27 %

Plutôt une mauvaise opinion : 12 %

Ne connaît pas : 61 %

Alexandre Boulerice

Plutôt une bonne opinion : 26 %

Plutôt une mauvaise opinion : 9 %

Ne connaît pas : 65 %

Sylvain Gaudreault

Plutôt une bonne opinion : 25 %

Plutôt une mauvaise opinion : 6 %

Ne connaît pas : 69 %

Éric Caire

Plutôt une bonne opinion : 25 %

Plutôt une mauvaise opinion : 12 %

Ne connaît pas : 63 %

Christine St-Pierre

Plutôt une bonne opinion : 23 %

Plutôt une mauvaise opinion : 17 %

Ne connaît pas : 60 %

Christian Dubé

Plutôt une bonne opinion : 21 %

Plutôt une mauvaise opinion : 5 %

Ne connaît pas : 73 %

Caroline Proulx

Plutôt une bonne opinion : 21 %

Plutôt une mauvaise opinion : 8 %

Ne connaît pas : 71 %

François-Philippe Champagne

Plutôt une bonne opinion : 19 %

Plutôt une mauvaise opinion : 8 %

Ne connaît pas : 72 %

Pablo Rodriguez

Plutôt une bonne opinion : 19 %

Plutôt une mauvaise opinion : 15 %

Ne connaît pas : 66 %

Eric Girard

Plutôt une bonne opinion : 18 %

Plutôt une mauvaise opinion : 4 %

Ne connaît pas : 78 %

Lionel Carmant

Plutôt une bonne opinion : 18 %

Plutôt une mauvaise opinion : 5 %

Ne connaît pas : 77 %

Jean Boulet

Plutôt une bonne opinion : 17 %

Plutôt une mauvaise opinion : 6 %

Ne connaît pas : 77 %

Gaétan Barrette

Plutôt une bonne opinion : 17 %

Plutôt une mauvaise opinion : 65 %

Ne connaît pas : 18 %

Vincent Marissal

Plutôt une bonne opinion : 16 %

Plutôt une mauvaise opinion : 17 %

Ne connaît pas : 67 %

Benoit Charette

Plutôt une bonne opinion : 15 %

Plutôt une mauvaise opinion : 6 %

Ne connaît pas : 78 %

Marie-Claude Bibeau

Plutôt une bonne opinion : 14 %

Plutôt une mauvaise opinion : 6 %

Ne connaît pas : 80 %

Chantal Rouleau

Plutôt une bonne opinion : 14 %

Plutôt une mauvaise opinion : 6 %

Ne connaît pas : 80 %

Catherine Fournier

Plutôt une bonne opinion : 14 %

Plutôt une mauvaise opinion : 6 %

Ne connaît pas : 80 %

Jean-Yves Duclos

Plutôt une bonne opinion : 14 %

Plutôt une mauvaise opinion : 8 %

Ne connaît pas : 78 %

Steven Blaney

Plutôt une bonne opinion : 14 %

Plutôt une mauvaise opinion : 14 %

Ne connaît pas : 72 %

André Fortin

Plutôt une bonne opinion : 13 %

Plutôt une mauvaise opinion : 5 %

Ne connaît pas : 82 %

Mathieu Lacombe

Plutôt une bonne opinion : 13 %

Plutôt une mauvaise opinion : 5 %

Ne connaît pas : 82 %

Diane Lebouthillier

Plutôt une bonne opinion : 12 %

Plutôt une mauvaise opinion : 9 %

Ne connaît pas : 80 %

Andrée Laforest

Plutôt une bonne opinion : 11 %

Plutôt une mauvaise opinion : 4 %

Ne connaît pas : 85 %

Marie-Ève Proulx

Plutôt une bonne opinion : 11 %

Plutôt une mauvaise opinion : 5 %

Ne connaît pas : 84 %

Alexandre Cusson

Plutôt une bonne opinion : 11 %

Plutôt une mauvaise opinion : 8 %

Ne connaît pas : 82 %

Marwah Rizqy

Plutôt une bonne opinion : 11 %

Plutôt une mauvaise opinion : 12 %

Ne connaît pas : 78 %

MÉTHODOLOGIE

Le sondage web a été réalisé du 8 au 10 mai 2020 auprès de 1006 Québécois âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais. À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1006 répondants est de plus ou moins 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.