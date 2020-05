[EN DIRECT DIMANCHE 17 MAI] Tous les derniers développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN | 07H11

PLANÉTAIRE

Cas : 4 651 119

Morts : 312 119

CANADA

Atteints du virus : 75 864, 42 183 au Québec

Décès : 5679, 3483 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 17 MAI

8h22 | Espagne : moins de 100 morts du coronavirus en 24 heures, une première en deux mois

« Nous sommes pour la première fois depuis longtemps sous les 100, ce qui est une bonne nouvelle », a salué dimanche le directeur du Centre d’urgences sanitaires, Fernando Simon. Au plus fort de l’épidémie, 950 morts quotidiens avaient été recensés début avril.

L’Espagne reste l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie qui y a fait au total 27 650 morts.

AFP

7h55 | Grèce: les églises orthodoxes rouvrent leurs portes, donnent la communion

Moins touchée que d’autres pays européens, la Grèce déplore jusqu’ici 162 morts et 2819 cas du nouveau coronavirus.

AFP

7h47 | Russie: la situation se stabilise

La situation en matière d’infection au coronavirus se stabilise en Russie, ont affirmé dimanche les autorités sanitaires, alors que le pays a enregistré 9709 nouveaux cas en 24 heures.

Pour la troisième fois en une semaine, le chiffre des nouvelles contaminations en Russie se situe sous la barre des 10 000.

AFP

7h27 | Plus de 312 000 morts de la COVID-19 dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 312 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles.

Plus de 4 647 980 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

AFP

7h04 | Déclaration d’impôts: Québec solidaire demande un report d’un mois

Comme elles ont été retardées dans leurs activités, les cliniques d’impôts risquent de ne pas pouvoir répondre à la demande, s’inquiète le député de Rosemont Vincent Marissal.

Simon Clark/Agence QMI

5h00 | COVID-19: la clinique mobile s’arrête à Saint-Michel dimanche et lundi

Le dépistage qui se fera de 10 h à 16 h concernera en priorité les résidents du quartier Saint-Michel présentant des symptômes apparentés à l’infection virale ou ayant été en contacts étroits avec une personne avec un diagnostic de COVID-19 positif.

Joël Lemay / Agence QMI

5h00 | Cote de popularité record pour François Legault

La visibilité des politiciens qui nous gouvernent en temps de pandémie a dopé leur cote de popularité, alors que François Legault a battu un record datant de plus de 20 ans. Une exception toutefois, la ministre des Aînés, Marguerite Blais, voit plutôt son étoile pâlir.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

La crise de la COVID-19 et les apparitions quasi quotidiennes de François Legault sur l’état de propagation du virus ont un effet indéniable sur sa cote d’amour auprès des Québécois, révèle un sondage Léger réalisé du 8 au 10 mai.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

5h00 | Avec la COVID-19, la science et ses controverses dans l'espace public

Sortie des labos, elle donne l'image d'aller un jour dans un sens, le lendemain dans l'autre, dans des zigzags amplifiés par les chaines d'info en continu et les réseaux sociaux. Mais pour des spécialistes, le processus n'est pas exceptionnel, même si l’accélération est bien réelle et son écho plus fort.