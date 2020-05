Histoire et culture populaire

Lundi est jour férié. C’est jour de la Reine ! Au Québec, les gens s’en foutent généralement. La monarchie, ce n’est pas notre truc, un symbole désuet tout au plus. Pourtant, elle fascine encore et même plus que jamais si on se fie aux nombreuses revues à potins qui se régalent du quotidien de la famille royale britannique. Pas étonnant que bon nombre de séries nous introduisent au sein de luttes royales. Fictives ou historiques.

Notre fascination pour la vie de château ne date pas d’hier. Elle est quelque part dans notre ADN et certains la cultivent plus que d’autres. Qui ne s’est pas, enfant, fait raconter des histoires de princes et de princesse ? La monarchie est synonyme de pouvoir. De batailles aussi. Nous avons été découverts grâce aux conquêtes commandées par des souverains. La monarchie fait partie de notre histoire même si elle n’a plus, en démocratie, de rôle politique depuis longtemps. Elle continue de bien alimenter la fiction avec un fond de réalité. Voici huit séries qui ont mis l’accent sur la royauté britannique à différentes époques pour vrai ou pour le plaisir.

The Crown

Photo courtoisie, Netflix

Cette prestigieuse série qui se déclinera en six saisons (trois sont disponibles) illustre le règne historique d’Elizabeth II. Soixante-huit ans sur le trône, ce n’est pas rien. Elle a vu passer une quinzaine de premiers ministres. Écrite par Peter Morgan, la série aurait même contribué à relancer l’intérêt pour la famille royale. C’est Claire Foy qui incarne la reine dans les deux premiers opus. Olivia Colman lui a succédé par souci de crédibilité quand est venu le temps de vieillir le personnage. C’est Imelda Staunton qui devrait prendre le relais dès la cinquième saison. Bien que certains éléments soient volontairement romancés, la reconstitution des événements historiques y est assez juste. La série a été chaudement saluée.

Disponible sur Netflix

Victoria

Photo courtoisie, PBS

Cette série britannique dont la troisième saison a été diffusée l’automne dernier chez nous raconte le destin de la reine Victoria (Jenna Coleman) dès son ascension au trône alors qu’elle n’a que 18 ans. On dit qu’elle était une femme de tête. Elle a été confrontée à de nombreuses joutes diplomatiques et des révolutions. Au fil des saisons, on y suit l’épouse, la mère, mais aussi la reine à une époque de grands changements sociaux, économiques et même technologiques. Un règne à la fois long (le deuxième après celui de son arrière-arrière-petite-fille Elizabeth) et marquant comme en témoignera la première exposition universelle de 1851.

Disponible sur Ici.Tou.tv

Saison 2 dimanche 22 h à Ici Artv

Wolf Hall

Photo courtoisie, PBS

Claire Foy passe ici à un autre personnage historique, Anne Boleyn, épouse du roi Henri VIII (Damian Lewis) et mère d’Elizabeth 1re. Cette minisérie de PBS adaptée du roman du même nom suit l’ascension de Thomas Cromwell (Mark Rylance), avocat puis politicien, qui gagna la faveur du roi après avoir fait annuler son mariage avec Catherine d’Aragon. Il devient toutefois un ministre corrupteur et sanguinaire.

Disponible sur iTunes, YouTube, Google Play

The Royal House of Windsor

Photo courtoisie, Netflix

Une série documentaire en six épisodes qui retrace plus de 100 ans de règne de la dynastie royale actuelle. De la Première Guerre mondiale, en passant par l’abdication d’Edward VIII, de la tournée sud-africaine en famille de George VI après la Deuxième Guerre au couronnement d’Elizabeth et à l’utilisation de la télévision pour moderniser la monarchie, puis évidemment en abordant la relation du prince Charles avec Lady Di et ses divergences avec sa mère. La série a été tournée en 2017. La vie des Windsor a continué d’évoluer. Mais elle permet de faire des parallèles avec The Crown qui fait tant jaser.

Disponible sur Netflix

Outlander - le chardon et le tartan

Photo courtoisie, ARTV

La série adaptée du roman du même nom se déroule notamment à l’époque de la rébellion jacobite (référence à James VII, dernier monarque catholique d’Écosse et d’Angleterre) alors que Claire Randall (Caitriona Balfe) s’y retrouve prise et fait la connaissance du soldat Jamie Fraser (Sam Heughan). Dans cette série romancée sur fond historique, on découvre notamment le prince Charles Édouard Stuart ou Bonnie Prince Charlie (Andrew Gower), petit-fils du roi qui s’est battu pour que sa famille retrouve son trône avant de fuir le pays devant la défaite.

Disponible sur Ici Tou.TV et en vidéo sur demande

Saison 5 mardi et samedi 22 h sur ARTV

The Tudors

Photo courtoisie, Showtime

Même époque, même famille. Les Tudor est une fiction historique canado-britanno-irlando-américaine de Michael Hirst qui a connu beaucoup de succès. Quatre saisons ont été diffusées entre 2007 et 2010 d’abord sur Showtime. On tourne le projecteur sur la vie amoureuse d’Henri VIII d’Angleterre (Jonathan Rhys Meyers) et ses nombreuses épouses, misant ainsi sur son pouvoir de séducteur. À cet égard, le New York Times a qualifié la série de « drame historique sensuel », ajouté qu’elle n’était pas faite pour les critiques, mais plutôt pour régaler le public. Bref, un règne romancé mais divertissant.

Disponible sur iTunes

The Windsors

Photo courtoisie, Netflix

Il s’agit ici d’une comédie qui s’étend sur trois saisons et qui parodie ce que serait le quotidien de la famille royale britannique. Quoique les événements des derniers mois (entourant Harry et Meghan) dépassent la fiction. Les auteurs de ce soap s’inspirent des titres de véritables tabloïds pour construire leurs histoires, ce qui a été souvent décrié par la vraie famille royale. Notons que les personnages portent leurs vrais noms et leur ressemblent dans bien des cas.

Disponible sur Netflix

The Royals

Photo courtoisie

Au rang de la fiction complète, on retrouve cette série qui rappelle celles destinées à un public ado comme Gossip Girl. La série raconte le quotidien de la famille royale britannique, les Henstridge, dont la reine, une femme manipulatrice et arriviste, est incarnée par Elizabeth Hurley. Elle va d’ailleurs magouiller contre son mari pour prendre la place sur le trône. Ses enfants, le prince Liam et la princesse Eleanor, des jumeaux, jouissent pleinement de leur statut de riches et célèbres jusqu’à la mort de leur frère aîné, héritier du trône. Une prise de responsabilité pour les jeunes qui entraîne beaucoup de déséquilibre dans leurs relations interpersonnelles notamment. Bref, une famille très saine !