Ken Scott revient tourner au Québec

Les bonnes nouvelles se font rares ces jours-ci dans le milieu artistique. C’est une des raisons pour lesquelles le cinéaste Ken Scott a eu envie de partager son bonheur la semaine dernière, après avoir appris qu’il avait obtenu le financement de la SODEC pour le tournage de son prochain film, Au revoir le bonheur.

Cette comédie dramatique, qui marquera son retour au cinéma québécois dix ans après le tournage de son film à succès Starbuck, mettra en scène quatre frères qui se réunissent dans la maison secondaire de leur enfance à la suite du décès de leur père.

Pour jouer les rôles principaux du film, Ken Scott a réuni un quatuor d’acteurs vedettes constitué d’Antoine Bertrand, Patrice Robitaille, François Arnaud et Louis Morissette. Produit par Christian Larouche (Louis Cyr, Le mirage), Au revoir le bonheur devrait être tourné l’automne prochain à Cuba et au Québec, si la situation sanitaire le permet.

En entrevue au Journal, Ken Scott a admis avoir hésité avant de rendre publique la décision de la SODEC de financer son film.

« Obtenir le financement pour un film est quelque chose d’extrêmement positif, mais dans la situation actuelle, on s’est demandé si c’était correct de l’annoncer alors qu’il y a beaucoup de gens autour de nous qui vivent des moments très difficiles », a souligné le cinéaste.

« Mais je pense que les gens ont aussi besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Et de savoir que la SODEC continue à financer des films comme le nôtre, c’est une bonne nouvelle pour nous, mais aussi pour l’industrie du cinéma. C’est comme une lumière au bout du tunnel. Évidemment, on ne sait pas quand et comment on va pouvoir tourner le film. On va certainement devoir être créatifs et trouver des solutions pour respecter les règles d’hygiène et de distanciation physique. Mais juste de savoir qu’on va refaire des films un jour, c’est encourageant. »

De belles opportunités

Le cinéma a beaucoup fait voyager Ken Scott au cours des dernières années. Après le succès de sa comédie Starbuck, en 2011, le réalisateur et scénariste québécois a eu la chance de réaliser lui-même le remake holly-woodien du film pour la compagnie de production de Steven Spielberg (DreamWorks).

Il a ensuite tourné une autre comédie américaine (Affaires non classées) avant de se faire offrir la réalisation du film L’extraordinaire voyage du fakir, qui lui a permis de tourner en Europe et en Inde.

« Ce sont des opportunités qui se sont présentées et que je ne pouvais pas refuser, indique Ken Scott à propos de ces tournages à l’étranger. Les dernières années ont passé tellement vite que je n’en reviens pas que ça fasse déjà dix ans que je n’ai pas tourné un film au Québec. Travailler à l’étranger a été une belle façon pour moi de découvrir d’autres cultures. Mais là, ça me fait vraiment plaisir de revenir tourner ici, chez moi. Le Québec regorge d’acteurs incroyables et d’excellents techniciens. »

En confinement

Confiné chez lui à Montréal, Ken Scott a passé les dernières semaines à peaufiner le scénario d’Au revoir, le bonheur. Il en a aussi profité pour passer du temps en famille.

« Comme tout le monde, depuis deux mois, je suis en prison avec des gens que j’aime, confie-t-il. Je me considère chanceux parce que pour l’instant, je suis en santé et en sécurité. Mon proche entourage vit le confinement avec sérénité, donc les choses se passent assez bien. »

« Mais j’ai vraiment une grande admiration et une grande reconnaissance pour les gens qui sont en première ligne et qui risquent leur santé pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Je me trouve impuissant face à tout cela, parce que mon métier ne me permet pas d’intervenir. Mais ce que j’essaie de faire, c’est de respecter le plus possible les restrictions et de faire ma part comme ça. Je me dis que je dois ça aux gens qui sont sur la première ligne. Mais sinon, très égoïstement, je prends beaucoup de temps pour mieux connaître mes enfants et avoir des soupers de famille et des discussions philosophiques du genre “est-ce que c’est correct d’être habillé trois jours d’affilée en pyjama ?” »

Le tournage du film Au revoir, le bonheur est prévu pour l’automne prochain.