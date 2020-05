Une paire de chaussures Air Jordan vendue 560 000 dollars, un record

NEW YORK | Une paire de Air Jordan 1 portée en match par Michael Jordan lui-même a été vendue dimanche pour 560 000 dollars (790 000 dollars canadiens) par la maison Sotheby’s, un record absolu pour des baskets.

Ces deux chaussures rouges, blanches et noires, fabriquées en 1985 et autographiées par Michael Jordan, ont détrôné la « Moon Shoe », l’une des premières paires produites par l’équipementier Nike et vendues en juillet 2019 pour 437 500 dollars, également chez Sotheby’s.

Photo Sotheby's

Ce résultat témoigne du vent de folie qui touche actuellement tous les objets liés au basketteur de légende, suite à la diffusion du documentaire « The Last Dance » (la dernière danse) sur la saga des Bulls de Jordan, par ESPN aux États-Unis et Netflix dans le reste du monde.

Il confirme aussi que les « sneakers » ont désormais une place à part entière dans le monde des collectionneurs fortunés, aux côtés d’œuvres plus traditionnelles.

La paire de Air Jordan 1 Chicago, le modèle le plus emblématique de cette génération, a très largement surpassé le haut de la fourchette d’estimation donnée par Sotheby’s, soit 150 000 dollars (estimation basse à 100 000 dollars).

La Air Jordan 1 est le premier modèle spécialement créé par Nike pour Michael Jordan et porté par le joueur lors de sa première saison en NBA, la prestigieuse ligue nord-américaine de basket, sous le maillot des Chicago Bulls.

« Je pense que ces Air Jordan portées en match sont les baskets les plus emblématiques de tous les temps », avait fait valoir le vendeur, le collectionneur Jordan Geller, à l’AFP, au début de la vente.

« Il y a plus d’intérêt que jamais autour de Michael Jordan », avait-il ajouté, « et (cette paire) est l’objet de collection le plus précieux actuellement sur le marché. »

À la différence de la paire de Air Jordan 1, les « Moon Shoes » vendues l’an dernier n’avaient jamais été portées.

Avant la vente conclue dimanche, le record pour une paire de chaussures de sport portées par un athlète était détenu par les souliers de cuir avec lesquels le Britannique Roger Bannister était devenu le premier athlète à courir le mile en moins de 4 minutes (1954).

Elles avaient été achetées en 2015 par un collectionneur anonyme lors d’une vente chez Christie’s à Londres pour 409 000 dollars.